Julián Álvarez filtró su última charla con Guardiola antes de irse de Manchester City

Julián Álvarez sorprendió y dio detalles del último encuentro que tuvo con Pep Guardiola antes de marcharse de Macnhester City.

En medio de la crisis futbolística que atraviesa Manchester City, Julián Álvarez recordó su buen paso por el club inglés y dio detalles de la última charla que tuvo con el entrenador, Josep "Pep" Guardiola. La "Araña", que no tenía el protagonismo que quería en los "Citizens", no ocultó sus sentimientos con el español.

Uno de los traspasos más resonantes del 2024 fue el que se confirmó en agosto, cuando el goleador firmó su contrato con Atlético de Madrid tras varias semanas de rumores, en plena disputa de los Juegos Olímpicos de París 2024. A pesar de estar en uno de los poderosos del momento, el cordobés necesitaba tener los minutos que marcan su jerarquía y su salida del "City" no fue dolorosa.

Si bien Guardiola por aquel entonces declaraba sin demasiadas preocupaciones ante la chance de perder a Julián Álvarez, el propio jugador de la Selección Argentina remarcó que la relación siempre fue buena. "Entre las últimas cosas que hablamos con Pep, me agradeció por el tiempo que estuve y no hacer nunca ningún problema. Siempre estuve a disposición y ayudé al equipo. Ganamos muchos títulos juntos”, manifestó el exjugador de River en una entrevista con Maxi Rodríguez para Telemundo.

En el mismo sentido, el oriundo de Clachín reconoció que el exentrenador del Barcelona lo mejoró como futbolista en las dos temporadas que trabajó con él. ”Pep todos los días me animaba a ser mejor y a estar en todos los detalles. Aprendí muchas cosas tácticamente: cómo moverme, cómo buscar los espacios. Los primeros días no daba el 100%, daba el 120% para demostrar y que ellos vieran mi deseo de estar ahí”, expresó.

Julián Álvarez y la valoración de Marcelo Gallardo como entrenador

Por otro lado, Julián, que viene siendo titular con Diego "Cholo" simeone, se refirió a lo que significó Marcelo Gallardo en su carrera y quien le dio la oportunidad de debutar en Primera División: "Me llevó en mí proceso de una manera en la que fui creciendo, estuve casi cuatro años en el equipo. Los primeros años no tuve tanta participación pero aprendí muchísimo con el tiempo hasta que me fui haciendo mí espacio para consolidarme después. Fue muy importante, el que me fue llevando de a poco, me brindó las herramientas. Estuvo ahí como un padre".

Además, el delantero también se expresó sobre el club de sus amores y cómo jugar en un grande le sirvió para crecer. "Estar en uno de los mejores de América como lo es River te da muchas cosas, muchas herramientas. Te obliga a ganar todos los partidos, lo que te exige la gente". "Desde el momento que llegué uno aprende eso y después es difícil que se te vaya ese deseo de querer ganar todos los partidos. Fue muy importante en mí vida y en mí carrera estar en un club como River", remató.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City

Partidos: 103.

Goles: 36.

Asistencias: 18.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid