César Merlo confirmó el exótico destino de Julio Buffarini a los 38 años

El lateral regresa a Europa a los 38 años pero a un equipo que dejó sorprendido a varios.

Llega una determinada edad en la que los jugadores comienzan a pensar cuáles son los mejores destinos para ponerle punto final a sus extensas carreras deportivas. En el caso de Julio Buffarini, decidió nuevamente marcharse del fútbol argentino para continuar su carrera en una insólita y exótica liga europea. Está claro que la experiencia de vivir en aquel país y el dinero que recibirá son dos de los principales motivos que lo llevaron a aceptar este nuevo desafío.

“Julio Buffarini, ex Boca y San Lorenzo, firmó con un club de Andorra”, expresó César Merlo en su cuenta de X (ex Twitter). Se trata de una operación en la que llega como agente libre, después de estar un tiempo sin club, para sumarse al FC Penya Encarnada d'Andorra. Un equipo que no peleará los primeros planos del fútbol europeo, pero que le permite al jugador sumar una nueva experiencia profesional en este continente.

De acuerdo con la ficha del lateral derecho, se puede apreciar que en Europa defendió las camisetas de Huesca y Cartagena de España, mientras que en Brasil vistió la de San Pablo y en Uruguay utilizó la de Rampla Juniors. Un recorrido muy diferente al que tuvo en el fútbol argentino, donde defendió los colores de Boca, Talleres, Independiente, Ferro, San Lorenzo y Atlético Tucumán.

El campeonato que disputará Julio Buffarini se denomina Primera Divisió y está compuesto por una pequeña cantidad de equipos, entre ellos Inter Club d'Escaldes, Rangers FC, Atlètic Club d'Escaldes, FC Santa Coloma, Penya Encarnada d'Andorra, Club Esportiu Carroi, FC Ordino, CE Carroi, CE Casa de Portugal y Sporting Club Escaldes.

Por otro lado, se sabe que el lateral derecho ya se encuentra instalado en Andorra y a disposición de su nuevo equipo para sumar minutos en la primera fecha del campeonato. El debut será el próximo domingo 6 de agosto, como local ante AC Escaldes, a las 15:00 de Argentina.

¿Por qué no regresó a San Lorenzo?

Julio Buffarini es un jugador muy querido por los hinchas de San Lorenzo, ya que fue uno de los grandes protagonistas de aquella Copa Libertadores que el club ganó en 2014. Hace un tiempo, el futbolista recibió un llamado de Rubén Darío Insúa para regresar, pero decidió ponerse la camiseta de Independiente. Esto provocó nuevamente algunas críticas hacia su figura.

“Rubén Insúa me llamó para volver. Del lado de la dirigencia creían que no era el momento. Me pone contento su presente porque es el club”, expresó Buffarini en una charla con DSports. “Me gustó que me llamara Tevez. Al margen de que jugamos juntos casi tres años, sabe lo que puedo dar y no dudó en llamarme”, agregó el defensor al recordar su llegada a Independiente.



