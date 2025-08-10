Cerro Porteño vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Por la llave 7 de la Copa Libertadores, se enfrentan C. Porteño y el Pincha el miércoles 13 de agosto, a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio la Nueva Olla.
Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 2 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de mayo, en Octavos de Final del torneo Copa Santander Libertadores 2011, y fue un empate por 0 a 0.
El encuentro será supervisado por Piero Maza Gómez, el juez encargado.
Los resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores
- Segunda Fase: Monagas 0 vs Cerro Porteño 4 (20 de febrero)
- Segunda Fase: Cerro Porteño 3 vs Monagas 1 (27 de febrero)
- Tercera Fase: Melgar 0 vs Cerro Porteño 1 (5 de marzo)
- Tercera Fase: Cerro Porteño 4 vs Melgar 2 (12 de marzo)
- Fase de Grupos: Cerro Porteño 4 vs Bolívar 2 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Cerro Porteño 2 vs Sporting Cristal 2 (24 de abril)
- Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Sporting Cristal 0 vs Cerro Porteño 1 (13 de mayo)
- Fase de Grupos: Bolívar 4 vs Cerro Porteño 0 (28 de mayo)
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)
Horario Cerro Porteño y Estudiantes, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas