Se cayó la gira de la Selección Argentina por Asia y aparece el Uruguay de Diego Forlán en el horizonte

Se cayó la gira de la Selección Argentina por Asia y ahora podría darse un amistoso frente al Uruguay de Diego Forlán, de cara a la doble fecha FIFA de noviembre del 2026. En tanto, el otro rival también podría ser sudamericano de acuerdo con la información del portal Doble Amarilla, aunque el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni aguarda por la confirmación de la AFA en los próximos días para conocer a los dos adversarios.

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Si bien los rumores indican que el clásico rioplatense frente a la "Celeste" podría ser en la Provincia de Buenos Aires, lo concreto es que no hay voces oficiales al respecto todavía. La otra versión que circuló en las últimas horas es que el otro duelo podría ser frente al propio Uruguay pero en Montevideo, a modo de revancha.

La dificultad en los traslados de Seleccionados asiáticos, africanos o de otros continentes complican la situación. La UEFA Nations League hace prácticamente imposible que un conjunto europeo arribe al país para afrontar un compromiso ante el vigente subcampeón del mundo, ya sin Lionel Messi. La "Albiceleste" iba a medirse contra Arabia Saudita e India en su gira pactada por China, aunque la misma volvió a suspenderse por cuestiones organizativas.

Cuándo juega la Selección Argentina los próximos partidos: hora, TV en vivo y streaming

Con ambos oponentes a confirmar todavía, los siguientes encuentros serán entre el 9 y el 17 de noviembre del 2026, cuando habrá dos amistosos. La transmisión de los dos cotejos en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Qué dijo Scaloni sobre su futuro en la Selección Argentina

Se demora la confirmación de los amistosos de la Selección Argentina en noviembre.

Aunque el contrato del entrenador culminará en diciembre del 2026, todo indica que lo renovará por cuatro años. Las charlas con la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia están muy avanzadas. Consultado al respecto en las últimas conferencias de prensa, el DT respondió:

“Si todo va bien, voy a seguir siendo entrenador y va a estar el legado de Messi, que es lo más grande que va a dejar. Vinieron chicos nuevos que nos dieron frescura y cosas que no teníamos, como jugar por fuera. Eso es una buena alternativa y estamos contentos. Buscamos juntarnos, que se conozcan y se asocien”.

“Sobre mi renovación, todavía no hay novedades. Cuando las haya, las comunicaremos. La única manera de compensar a Messi es con un gran equipo. Tenemos grandes jugadores, pero no uno que pueda dar su salto. Creo que entre todos lo podemos suplantar. Toca continuar sin él, va a ser duro. Ya lo dijo él: lo que se vivió no fue normal y los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados”.