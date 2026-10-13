Quién es Nicolò Tresoldi, el europibe que busca la Selección Argentina y que le metió tres goles a Inter

La Selección Argentina continúa ampliando su radar en busca de talentos con raíces nacionales alrededor del mundo. En ese contexto, apareció un nuevo nombre que genera ilusión: Nicolò Tresoldi, un delantero joven que se destaca en el fútbol de Europa y que ya está en la órbita del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que no quieren que se les escape esta nueva joya.E l jugador le metió tres goles al Inter en el debut en la Champions League.

{{{htmlAmp}}}

El interés por el atacante no es casual. En medio de un proceso de renovación progresiva, la "Albiceleste" apunta a asegurar futbolistas con proyección internacional antes de que queden definitivamente vinculados a otras selecciones. Tresoldi, por su historia personal y su presente futbolístico, poder contar con él en el futuro parece ser una gran opción, con un futbolista cuyos orígenes se dividen en tres naciones.

El perfil de Nicolò Tresoldi

Tresoldi es un delantero de 21 años nacido en Cagliari, Italia, hijo de padre italiano y madre argentina, lo que le permite elegir entre varias Selecciones. Si bien actualmente representa a Alemania en las categorías juveniles, todavía no debutó en la mayor, por lo que Argentina mantiene intactas sus chances de convocarlo. Su mayor apego está con el país bávaro, donde pasó la mayor parte de su vida.

En cuanto a su carrera, Tresoldi se formó en el Hannover 96 tras mudarse a Alemania durante su infancia y allí dio el salto al profesionalismo en 2022. Su crecimiento lo llevó rápidamente a dar un paso importante: en 2025 fue transferido a Brujas de Bélgica, donde terminó de explotar. En la actual temporada acumula más de 20 goles y se consolidó como una de las revelaciones ofensivas del fútbol europeo.

De qué juega Tresoldi

Su posición natural es la de centrodelantero. Se destaca por su potencia física, su capacidad goleadora y su presencia en el área. Además, ya demostró que puede rendir en escenarios de alto nivel: convirtió goles ante equipos como Barcelona y Atlético de Madrid en competiciones internacionales, lo que despertó el interés de grandes clubes del continente.

Su pasión por Boca

Otro detalle que lo acerca al público argentino es su vínculo emocional con el país. El propio Tresoldi reconoció ser hincha de Boca Juniors y expresó su fascinación por La Bombonera, en una familia donde también conviven pasiones cruzadas, ya que su madre es simpatizante de River. "Hay un poco de guerra, porque mi mamá es de River. Para ella Argentina es muy importante y en casa hablamos de eso. La Bombonera es muy linda, me encanta, y también los que jugaron allí", expresó el futbolista.