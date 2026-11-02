Casi a las piñas: la feroz pelea de Espino y Saja en Racing

Racing se encuentra viviendo un fuerte momento de lo institucional, deportivo y, en los últimos días, se sumó un foco de conflicto más que preocupante. Porque Alfonso Espino discutió con Sebastián Saja al punto de que casi terminaron a los golpes de puño. Un ida y vuelta que se transformó en algo que nació por medio de un permiso no otorgado al defensor. Uno que analiza marcharse en el próximo mercado de pases.

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Todo comenzó cuando el defensor uruguayo recibió la notificación de Sebastián Romero de que no iba a formar parte de los jugadores que serían convocados al partido contra Aldosivi. Es por ello que, ante la chance de tener un día libre de más, el jugador le solicitó al Director Deportivo un permiso especial para viajar a su país con el fin de encontrarse con familiares, descansar un poco y renovar las energías.

"Saja le dijo que no, se lo transmitió a Romero y este a Espino, que subió de manera directa a la oficina de Saja. No se agarraron a trompadas de milagro, pero lo que le dijo fue: 'Si mis compañeros no se entrenan y mañana tampoco se van a entrenar, permitime irme a Uruguay con mi familia, bajar un poco la tensión, liberar un poco la cabeza y ver si a la vuelta se puede corregir esto'", expresó el periodista Germán García Grova, que relató los hechos en TyC Sports.

La discusión de Sebastián Saja con Alfonso Espino escaló tanto que el jugador culminó siendo apartado del plantel profesional y entrenando de manera diferenciada en el predio que el club dispone en Avellaneda. Una decisión que permite pensar que se le buscará una salida en el mercado de pases de verano que se acerca, con el fin de que pueda continuar con su carrera en otra parte y no cortarle la carrera.

No es la primera vez que el defensor uruguayo tiene un problema en la Academia porque, después del empate frente a Independiente, fue bastante criticado por los hinchas, a lo que este les respondió mostrando su panza. Aquel gesto a la tribuna fue multado con una pena económica y deportiva, porque se decidió que no fuera concentrado frente a River.

La peor racha de clásicos que Racing alcanzó en este 2026

El empate frente a Independiente marca que la temporada 2026 de Racing no fue la mejor, porque igualó una de sus peores rachas en lo que respecta a clásicos disputados en el ámbito local. Si se repasa, el conjunto de Avellaneda se enfrentó con Boca, Independiente y River y no pudo conseguir al menos una victoria en ninguno de los siete encuentros que disputó. Algo que no sucedía desde el año 2007, cuando no pudo ganarle a ninguno de los otros cuatro grandes del fútbol argentino.