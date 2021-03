Carlos Tevez se expresó mediante Twitter para homenajear a Don Segundo.

El pasado 21 de febrero, Segundo Tévez falleció luego de batallar contra un duro estado de salud. Carlos, su hijo y capitán de Boca Juniors, se bajó de la concentración "xeneize" para viajar desde Rosario a Buenos Aires (NdeR: ese día, jugaban ante Newell's) y despedir a quien fue una de las personas más importantes de su vida. Y en las últimas horas, el referente del club azul y oro volvió a pronunciarse sobre su papá. En forma directa, y mediante Twitter, le escribió un mensaje.

Recordando a su ser querido en la fecha en que hubiese cumplido 59 años, Carlos Tevez emitió una desgarradora y emocionante dedicatoria para Segundo, a quien acompañó y homenajeó hasta el último instante como él lo hubiese querido: jugando al fútbol y representando a Boca. "¡Feliz cumpleaños viejo! Te amo y te extraño todos los días. ¡Ya nos volveremos a ver! Pero todavía no, todavía no", escribió el "Apache".

En el último Superclásico, un día antes de llegar a lo que hubiese sido un nuevo cumpleaños de Segundo Tevez, su hijo y referente del plantel comandado por Miguel Ángel Russo jugó infiltrado: sufrió un esguince de tobillo derecho en los días previos al encuentro ante River y no quiso perderse el trascendental encuentro.

En diálogo con TNT Sports, el delantero aseguró: "Tuve que jugar infiltrado, con el tobillo inflamado. Son partidos que uno disfruta y quiere estar. Me sentí cómodo. Esta semana va a ser dura por el tema del dolor. Si no era River el rival, no jugaba".

Boca y River igualaron en la Bombonera

Después de un 2020 en el que no hubo Superclásicos, en menos de tres meses Boca y River volvieron a verse las caras. El encuentro terminó 1-1 con goles de Sebastián Villa y Agustín Palavecino.

Boca ganaba 1-0 con gol de Sebastián Villa a los 40 minutos del primer tiempo después de una falta clarísima de Paulo Díaz en el área. Sin embargo, mientras promediaba el segundo, tras un centro desde la izquierda de Fabrizio Angileri, uno de los jugadores nuevos del club, Agustín Palavecino marcó el empate.

Los dos terminaron con un hombre menos por las expulsiones del peruano Carlos Zambrano en Boca, a los 23 minutos del segundo tiempo, y Milton Casco en River, a los 33 de la misma etapa. Cuando River había recobrado el aliento sufrió la expulsión de Casco por doble amarilla, pero tuvo una situación muy clara a un minuto del final con el centro de Federico Girotti que dio en Izquierdoz. El pique de la pelota frenó su ingreso al arco y entre Andrada, Capaldo y el palo sostuvieron el empate en la misma jugada sobre el final.