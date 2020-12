A poco tiempo de que finalice el 2020, en el fútbol argentino se conoció una noticia que dio que hablar en la Copa Diego Armando Maradona: Brian Fernández, delantero de Colón, debió ser internado por la fuerza. El joven de 26 años tuvo que ser intervenido por el club, que rápidamente tomó la decisión de dejarlo en el Centro de Tratamiento de alcoholismo y adicciones Programa Sur, ubicado en Quilmes, Provincia de Buenos Aires.

De pasado en Defensa y Justicia, Racing, Sarmiento (Junín), Metz (Francia), Necaxa (México) y Portland Timbers (Estados Unidos), Fernández llevaba un buen año pese a los problemas que provocó la pandemia por coronavirus. Sin embargo, y de acuerdo a lo que se conoció en las últimas horas, volvió a tener problemas de salud y por eso el club tomó cartas en el asunto.

De acuerdo a lo que trascendió, el conflicto se desencadenó cuando Brian Fernández faltó a dos entrenamientos del Sabalero. El DT Eduardo Domínguez tomó nota de su ausencia y la institución tomó una determinación: que no juegue más hasta que el final del campeonato local, que terminará el 17 de enero de 2021, fecha en la que se disputará el duelo decisivo entre el ganador del Grupo A y el del Grupo B. Cabe recordar que el elenco santafesino también lo separó del plantel en febrero pasado.

El drama de salud que hace tiempo persigue a Brian Fernández:

No es la primera vez que Brian Fernández tiene inconvenientes de salud. En 2015 dio positivo en el control antidopaje por la presencia de drogas sociales en su cuerpo. En mayo de 2017, su representante Christian Bragarnik comentó en diálogo con radio La Red: "Es un chico que familiarmente pasó bastantes problemas. Su familia está separada, falleció un hermano… Él ahora está viviendo en pareja, pero también se peleó con su novia un poquito debido a esto. Su problema ya no es el de las drogas, pero sí el de la abstinencia y los errores que comete. Esos errores lo llevaron a no aprovechar las oportunidades que tuvo".

Tras un pedido judicial, ordenaron que Brian Fernández sea internado para que evalúen su salud:

El pasado 19 de diciembre, el Juez Rubén Ángel Cottet ordenó que Brian Fernández sea internado como medida de protección de persona. Será evaluado en el Centro de Tratamiento de alcoholismo y adicciones Programa Sur, donde un grupo de médicos y expertos en salud determinarán cómo se encuentra y cuáles son los pasos a seguir para que supere los problemas de salud.