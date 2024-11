Un campeón del boxeo argentino apuró a Mike Tyson y lo desafió antes de la pelea con Jake Paul: "Gallinita"

Boxeo: un campeón argentino desafió a Tyson antes de la pelea con Jake Paul

Mike Tyson se enfrentará contra Jake Paul este viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, y en la previa de este compromiso un exboxeador argentino cruzó a la leyenda. El púgil que alguna vez fue campeón argentino reapareció con una picante publicación en las redes para atacar otra vez al oriundo de Brooklyn. Es que no es la primera vez que en los últimos años lo "apura" esperando la respuesta.

Se trata de Walter Masseroni, también conocido como el "Bombardero de Beccar", quien a través de su cuenta de Instagram subió una imagen suya y de "Iron Mike" con una fuerte frase. Por supuesto, no tardó en trascender ya que restan pocas horas para una de las peleas más esperadas por los fanáticos del boxeo. El protagonista de este posteo no se lo perderá, ya que mantiene viva la ilusión de enfrentar a uno de los máximos referentes de todos los tiempos.

"¿Hasta cuándo vas a correr gallinita? 35 años que te busco y escapas ¿Sos hombre realmente?", escribió Masseroni en la mencionada red social dejando a la leyenda como un "miedoso" por no querer pelear contra él. Horas más tarde habló con Infobae e insistió sobre esta cuestión y el motivo de llamarlo de esa manera: "Es una gallina, por eso pelea con un youtuber. ¿Por qué no pelea conmigo que lo estoy esperando hace 35 años? Creo que me tiene un poquito de miedo".

El cruce que significará el regreso al ring del excampeón mundial será a ocho asaltos de dos minutos cada uno. A su vez, ambos utilizarán guantes de 14 onzas, los cuales son más recomendables tanto para entrenamientos como para guanteos y serán diferentes a los que habitualmente usan los púgiles profesionales (de diez onzas). Por un lado, la leyenda tiene 50 victorias (44 por KO) y 6 derrotas, mientras que el influencer lleva 9 éxitos (6 por la vía rápida) y un sólo resultado negativo.

El picante posteo de Walter Masseroni para Mike Tyson en las redes

Impacto en el boxeo por la fuerte advertencia de una leyenda a Jake Paul antes de la pelea con Tyson

Una leyenda del boxeo rompió el silencio a una semana de la esperada pelea entre Mike Tyson y Jake Paul para dejar un contundente mensaje para el influencer. Está claro que este último no la tendrá nada fácil contra el oriundo de Brooklyn más allá de la diferencia de edad entre ambos y los problemas de salud que afrontó en los últimos meses. Justamente un púgil que noqueó al excampeón mundial de los pesados años atrás fue quien aprovechó el furor sobre este combate para hablar al respecto.

Se trata de Lennox Lewis, quien no sólo le ganó a "Iron Mike" en 2002, sino que también lo desafió para después de su duelo contra el youtuber. En esta ocasión, se dirigió directamente a Jake Paul en una entrevista en la que lo alertó de lo difícil que será enfrentar a Tyson por su experiencia y pegada. Con esto como base, el exmonarca de la mencionada categoría del deporte de los puños no se guardó nada.

Cuándo es la pelea de Tyson vs. Jake Paul

El duelo está programado para el viernes 15 de noviembre. La cita es en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de la plataforma Netflix a partir de las 21 (hora argentina). La pelea entre la leyenda y el influencer tendrá lugar desde la medianoche.