Mike Tyson vs Jake Paul: cuándo es la pelea de boxeo y dónde ver en vivo por TV en Argentina

Jake Paul y Mike Tyson se enfrentan en una pelea inédita para el boxeo.

Ansiedad. Eso define a la pelea de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul, prevista para el próximo viernes 15 de noviembre de 2024, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El influencer de YouTube retó al histórico boxeador en un duelo de peso pesado que promete acaparar la atención de fanáticos de todo el mundo. La pelea, que contará con ocho asaltos de dos minutos cada uno y guantes de 14 onzas, marcará el regreso de Tyson al cuadrilátero en un combate profesional, algo que no se veía desde su retiro oficial.

Jake Paul, a sus 27 años, construyó un camino poco convencional en el boxeo. Comenzó su carrera como youtuber, acumulando millones de seguidores antes de dar el salto al deporte de contacto. Con un récord de 9 victorias y una sola derrota, Paul demostró su habilidad para atraer a audiencias masivas y enfrentar a rivales de peso, incluidos ex campeones de UFC como Tyron Woodley y Anderson Silva. Sin embargo, su próximo rival representa un desafío completamente distinto: Mike Tyson, un ícono del boxeo que, a sus 58 años, sigue siendo una figura imponente.

Cómo y dónde ver la pelea en vivo por TV desde Argentina entre Mike Tyson y Jake Paul

El evento dará inicio a las 21:00 horas de Argentina con las peleas preliminares, mientras que el combate estelar entre Jake Paul y Mike Tyson está programado para la medianoche. Los fanáticos de Latinoamérica podrán disfrutar de la pelea en vivo a través de Netflix, una novedad en la transmisión de eventos deportivos que busca captar una audiencia global. Para poder acceder a dicha plataforma hay que ser suscriptor.

Jake Paul frente a Mike Tyson, en la previa a su encuentro en el ring en 2025.

El AT&T Stadium, con capacidad para 80.000 espectadores, será el escenario perfecto para este enfrentamiento épico. La magnitud del evento y la combinación de juventud y experiencia en el ring garantizan una noche llena de emoción. Sin duda, el duelo entre Jake Paul y Mike Tyson marcará un nuevo capítulo en la historia del boxeo, fusionando entretenimiento y deporte en un espectáculo sin precedentes.

Cómo es el historial de Mike Tyson para la pelea de este viernes

Tyson, con un impresionante récord profesional de 50 victorias, 6 derrotas y 2 sin decisión, regresa al ring luego de su última exhibición contra Roy Jones Jr. en 2020. A pesar de su edad, Tyson mantiene una condición física envidiable, como lo demuestran recientes imágenes que han sorprendido a sus fanáticos. El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas confirmó que el combate será profesional, lo que eleva aún más las expectativas alrededor del evento.

La cartelera del evento es igualmente prometedora. Además del enfrentamiento estelar, destacan peleas como Katie Taylor vs. Amanda Serrano en peso ligero, un duelo que reafirma la creciente popularidad del boxeo femenino. También habrá combates en diversas categorías, incluyendo Mario Barrios vs. Abel Ramos en peso wélter y Shadasia Green vs. Melinda Watpool en peso supermediano, entre otros.