Impacto en el boxeo por la fuerte advertencia de una leyenda a Jake Paul antes de la pelea con Tyson

La fuerte advertencia de una leyenda del boxeo a Jake Paul para pelear con Tyson.

Una leyenda del boxeo rompió el silencio a una semana de la esperada pelea entre Mike Tyson y Jake Paul para dejar un contundente mensaje para el influencer. Está claro que este último no la tendrá nada fácil contra el oriundo de Brooklyn más allá de la diferencia de edad entre ambos y los problemas de salud que afrontó en los últimos meses. Justamente un púgil que noqueó al excampeón mundial de los pesados años atrás fue quien aprovechó el furor sobre este combate para hablar al respecto.

Se trata de Lennox Lewis, quien no sólo le ganó a "Iron Mike" en 2002, sino que también lo desafió para después de su duelo contra el youtuber. En esta ocasión, se dirigió directamente a Jake Paul en una entrevista en la que lo alertó de lo difícil que será enfrentar a Tyson por su experiencia y pegada. Con esto como base, el exmonarca de la mencionada categoría del deporte de los puños no se guardó nada.

"Jake Paul va a estar en problemas porque Mike sabe cómo lanzar grandes golpes al cuerpo y a la cabeza. Sólo tenemos que ver si los va a hacer arriba del ring y espero que lo haga. Estaré allí y será emocionante", esbozó el nacido en Gran Bretaña sobre este cruce histórico que tendrá lugar el viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Por otro lado, en la misma nota con Sky Sports añadió en cuanto a la leyenda: "Es difícil boxear cuando eres viejo, moverte por el ring, lanzar y recibir golpes".

A su vez, Lewis también cuestionó la llegada de los influencers al boxeo y no se mostró para nada de acuerdo: "Muchos boxeadores entrenan duro y trabajan para intentar conseguir una oportunidad para ser campeones pero no tienen ninguna oportunidad. Pero de repente aparece un youtuber que se lleva todo el entusiasmo, los elogios y el dinero. En ese sentido no es justo".

Mike Tyson vs. Lennox Lewis en 2002.

Un excampeón mundial de boxeo que noqueó a Tyson se la pudrió antes de la pelea con Jake Paul

Mike Tyson se medirá con Jake Paul el próximo viernes 15 de noviembre, en un combate que el mundo del boxeo espera ansioso. Tal es así que uno de los rivales que venció y noqueó a la leyenda se metió de lleno en el juego con un picante mensaje para el excampeón mundial, que se enfrentará al influencer en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. De hecho, sueña con volver a verlo arriba del ring y se lo dejó bien en claro. Se trata de Lennox Lewis, ex púgil inglés que reinó entre los pesados teniendo cruces memorables con referentes tales como Evander Holyfield y el propio "Iron Mike".

"He hablado con Mike sobre la chance de pelear, primero veamos cómo le va en esta pelea... Esperemos que su salud esté bien. No puedes ver cosas en el exterior que puedan estar afectándote en el interior", lanzó el británico con respecto a lo que vivió la leyenda en los últimos meses, que lo obligó a postergar el combate. Por supuesto, al margen de la experiencia que tiene el histórico estadounidense no es una garantía para vencer al 21 años más joven Paul, que sueña con humillarlo en el ring.

Cuándo es la pelea de Tyson vs. Jake Paul

El duelo está programado para el viernes 15 de noviembre. La cita es en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de la plataforma Netflix a partir de las 21 (hora argentina). La pelea entre la leyenda y el influencer tendrá lugar desde la medianoche.