Un excampeón mundial de boxeo que noqueó a Tyson se la pudrió antes de la pelea con Jake Paul

Sorpresa en el boxeo: noqueó a Tyson y se la pudrió antes de la pelea con Jake Paul

Mike Tyson se medirá con Jake Paul el próximo viernes 15 de noviembre, en un combate que el mundo del boxeo espera ansioso. Tal es así que uno de los rivales que venció y noqueó a la leyenda se metió de lleno en el juego con un picante mensaje para el excampeón mundial, que se enfrentará al influencer en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. De hecho, sueña con volver a verlo arriba del ring y se lo dejó bien en claro.

Se trata de Lennox Lewis, ex púgil inglés que reinó entre los pesados teniendo cruces memorables con referentes tales como Evander Holyfield y el propio "Iron Mike". En esta ocasión, el nacido en Londres no dudó en sacar provecho de lo que será este duelo histórico y lanzó un inesperado desafío para el oriundo de Brooklyn que regresará a la actividad tras casi 20 años. Claro que espera ganarle otra vez por la vía rápida como lo hizo en el 2002, cuando lo liquidó en ocho rounds.

"He hablado con Mike sobre la chance de pelear, primero veamos cómo le va en esta pelea... Esperemos que su salud esté bien. No puedes ver cosas en el exterior que puedan estar afectándote en el interior", lanzó el británico con respecto a lo que vivió la leyenda en los últimos meses, que lo obligó a postergar el combate. Por supuesto, al margen de la experiencia que tiene el histórico estadounidense no es una garantía para vencer al 21 años más joven Paul, que sueña con humillarlo en el ring.

Por otro lado, Lewis agregó en rueda de prensa: "Es un boxeador, sabe cómo protegerse, lanzar golpes al cuerpo y cortar el ring. Es más joven que yo y depende de su movilidad, de si puede moverse rápido por el ring persiguiendo a un tipo más joven". Sin dudas la edad importa y el de Brooklyn sabe que no es un detalle menor para esta contienda que será la frutilla del postre en una velada plagada de buenas peleas.

El duelo entre Mike Tyson y Lennox Lewis en 2002

Cuándo es la pelea de Tyson vs. Jake Paul

"La esperada pelea de pesos pesados se reprograma para el viernes 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas", escribieron desde Most Valuable Promotions (MVP). De esta manera, la velada completa tendrá lugar en dicho recinto en la mencionada fecha, a pesar de que había varios combates confirmados como es el caso de Amanda Serrano vs. Katie Taylor. Este cambio no significó un problema para Tyson, quien igualmente picanteó al influencer.

Expectativa en el boxeo: Netflix estrenó el trailer de Tyson vs. Paul

Se verán las caras el viernes 15 de noviembre del 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un duelo histórico que saldrá en vivo por Netflix. La famosa plataforma de streaming publicó un trailer en sus redes para anticipar el evento en cuestión en donde la leyenda se medirá contra el reconocido influencer. A su vez, en el video aparecen imágenes de ambos arriba del ring y declaraciones suyas para palpitar este cruce que paralizará al mundo del boxeo.

Este combate se desarrollará a ocho asaltos de tres minutos cada uno, estará pactado en la categoría pesado y será el plato fuerte de una noche que contendrá varios enfrentamientos imperdibles para los fanáticos. Si bien no los mencionaron, habrá títulos del mundo en juego con personalidades importantes del deporte de los puños. La publicación causó furor en todas las redes sociales ya que ambos protagonistas calentaron la previa en reiteradas oportunidades y se espera que sea una batalla memorable.