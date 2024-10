Expectativa en el boxeo: Netflix estrenó el trailer de Mike Tyson vs. Jake Paul

Mike Tyson y Jake Paul se verán las caras el viernes 15 de noviembre del 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un duelo histórico que saldrá en vivo por Netflix. La famosa plataforma de streaming publicó un trailer en sus redes para anticipar el evento en cuestión en donde la leyenda se medirá contra el reconocido influencer. A su vez, en el video aparecen imágenes de ambos arriba del ring y declaraciones suyas para palpitar este cruce que paralizará al mundo del boxeo.

Este combate se desarrollará a ocho asaltos de tres minutos cada uno, estará pactado en la categoría pesado y será el plato fuerte de una noche que contendrá varios enfrentamientos imperdibles para los fanáticos. Si bien no los mencionaron, habrá títulos del mundo en juego con personalidades importantes del deporte de los puños. La publicación causó furor en todas las redes sociales ya que ambos protagonistas calentaron la previa en reiteradas oportunidades y se espera que sea una batalla memorable.

"Todos tienen un plan hasta que le dan un golpe en la boca" y "nunca hubo una noche tan grande" son algunas de las frases que utiliza Netflix en el comienzo del video de presentación del duelo. Luego de presentar a los dos protagonistas como el "Gallo" o el "Disruptor" al influencer y al "hombre más malo del planeta" a Tyson, agregan: "Esta no es una pelea cualquiera. Esta es la pelea que el mundo está esperando. ¿Qué pasa después? Sólo hay una manera de saberlo".

En cuanto a las reglas de este cruce en categoría pesado, ambos utilizarán guantes de 14 onzas, los cuales son más recomendables tanto para los entrenamientos como para los guanteos, por lo que serán diferentes a los que habitualmente usan los púgiles profesionales (de diez onzas). Por un lado, Tyson tiene 50 victorias (44 por KO) y 6 derrotas, mientras que Jake Paul lleva 9 éxitos (6 por la vía rápida) y un sólo resultado negativo.

Cuándo es la pelea de Tyson vs. Jake Paul

"La esperada pelea de pesos pesados se reprograma para el viernes 15 de noviembre de 2024 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas", escribieron desde Most Valuable Promotions (MVP). De esta manera, la velada completa tendrá lugar en dicho recinto en la mencionada fecha, a pesar de que había varios combates confirmados como es el caso de Amanda Serrano vs. Katie Taylor. Este cambio no significó un problema para Tyson, quien igualmente picanteó al influencer.

Confirmaron el horario para el duelo entre Tyson y Paul

Se enfrentarán el próximo viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en un duelo más que esperado por el mundo del boxeo. Netflix, la plataforma que anticipó que lo transmitirá en vivo, confirmó el horario no sólo de dicho combate estelar, sino también del inicio de la velada en cuestión. Por supuesto, la noticia impactó de lleno en los fanáticos del deporte de los puños que quieren ver a la leyenda contra el influencers.

A través de sus redes sociales anunciaron cuándo comenzarán los primeros cruces de la noche en los que, entre otros, habrá una pelea femenina verdaderamente imperdible. La puertorriqueña Amanda Serrano se medirá contra la irlandesa Katie Taylor exponiendo todos sus títulos de la categoría superligero y será poco antes de que los grandes protagonistas de la jornada se suban al cuadrilátero. Las preliminares darán inicio a las 21 de Argentina y poco después vendrá el plato fuerte.