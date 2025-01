Sorpresa en el boxeo por el picante desafío que recibió Canelo Álvarez

Luego de un año en el que sólo combatió en dos oportunidades, Saúl "Canelo" Álvarez se prepara para tener actividad nuevamente en 2025 y mientras tanto recibió el desafío de otro boxeador que lo espera hace tiempo. La fuerte propuesta causó sorpresa en el mundo del boxeo teniendo en cuenta las palabras que utilizó su posible rival y cómo lo definió. Por supuesto, ahora dependerá de las negociaciones que haya para que el duelo se realice.

Quien en esta ocasión picanteó al tapatío fue nada más y nada menos que David "Bandera Roja" Benavidez, quien no es la primera vez que habla sobre la chance de medirse con él arriba del ring. De hecho, el estadounidense que ostenta un récord de 29 triunfos (24 por KO) y ninguna derrota, ya se refirió varias veces al oriundo de Guadalajara de la misma manera, pero nunca hubo acuerdo porque el propio mexicano lo descartó. Ahora, antes de su cruce contra David Morrell del próximo 1° de febrero volvió a atacar a "Canelo" en una entrevista reciente.

En diálgo con el medio Boxing Scene, Benavídez respondió ante las consultas sobre qué piensa sobre el duelo con Álvarez: "Para ser honesto, realmente no lo sé. Estoy pensando... ¿Por qué no aceptaría la pelea? ¿Por qué no sucedería? Cada vez que vuelvo a este punto siento que no peleará conmigo porque sabe que no puede vencerme". "Hice todo lo posible para demostrar que estoy dispuesto a pelear con él. Pero si no sucede es por su culpa. Tal vez necesite 200 millones de dólares para enfrentarme, no lo sé", puntualizó.

De esta manera, dejó en claro cuál es su objetivo de cara a lo que se viene y lanzó otro picante comentario sobre el mexicano: "Siempre voy a tener 100 por ciento de confianza en lo que haga, pero el dinero que le ofrecieron para que esta pelea se haga es una cantidad insana para que no la acepte". "Sabe que no tiene confianza en sí mismo. Así que estoy haciendo todo para seguir adelante y ganando", completó.

El revolucionario plan para que el boxeo esté en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El boxeo está en la cuerda floja para ser parte de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero en las últimas horas asomó un plan para que sea parte del programa en dicha competencia. Si bien es difícil que lo logren, la World Boxing está a cargo de dicho objetivo y trabaja a contrarreloj para alcanzarlo. El mandamás de dicho organismo dio detalles al respecto y generó expectativa sobre esta posibilidad que se fortalece día tras día.

Boris van der Vorst, presidente de la entidad, formó parte de la 62° Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en Hamburgo, Alemania, donde habló sobre este tema e ilusionó a los fanáticos del deporte de los puños. Luego de las irregularidades mostradas por la IBA (Asociación Internacional de Boxeo), el Comité Olímpico Internacional (COI) la desligó y quedó a cargo de la disciplina tanto en Tokio 2020 como en París 2024 pero no hará lo mismo en Estados Unidos. La WB es quien asoma para organizarla y su directivo, apoyado por Gennady Golovkin, contó sus ideas.