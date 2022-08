Mike Tyson vive un calvario de salud: "Mi fecha de vencimiento se acerca muy pronto"

Mike Tyson reapareció en un aeropuerto y sus imágenes en silla de ruedas y con bastón preocupan al mundo del boxeo.

El estado de salud de Mike Tyson preocupó a todos los fanáticos del mundo del boxeo. Es que trascendieron distintas imágenes del excampeón del mundo en silla de ruedas y con un bastón en un aeropuerto. Si bien desde su entorno no dieron detalles de si sufre o no de una enfermedad, varios medios estadounidenses explicaron qué es lo que padece el exboxeador de la categoría pesado a pocos días del inicio de su serie.

Las fotos del controversial púgil de 56 años nacido en Brooklyn sin dudas llamaron la atención. Luego de su regreso a los cuadriláteros en 2021, se especulaba con que finalmente se calce los guantes de manera oficial y vuelva a combatir a pesar de su edad. Sin embargo, ese sueño está cada vez más lejos con esta noticia sobre su salud.

Según trascendió, "Iron Mike" sufrió un ataque de ciático, algo que padece hace dos años. Tampoco es la primera vez que se lo ve con bastón, ya que semanas atrás ingresó a un hotel tratando de mantenerse de esa manera. Al margen de esto, el boxeador de vez en cuando comparte videos en sus redes sociales entrenando. Claro que, será difícil verlo de nuevo arriba de un cuadrilátero.

De hecho, en su podcast Hotboxin, Tyson se refirió a la muerte de una manera muy preocupante: "Todos vamos a morir algún día, por supuesto. Entonces, cuando me miro al espejo veo esos pequeños puntos en mi cara y digo 'Guau. Eso significa que mi fecha de vencimiento se acerca muy pronto". Y agregó generando incertidumbre: "La falsa sensación de seguridad. Crees que eres invencible cuando tienes mucho dinero, lo cual no es cierto. Eso no significa que puedas contraer una enfermedad. ¿No te puede atropellar un auto? ¿No puedes saltar de un puente? No sé. ¿Eso es seguridad? ¿Puede el dinero asegurarte de eso?".

Disney+ lanzó el trailer de la serie sobre Mike Tyson

La serie constará de ocho episodios y estrenará los seis primeros en la plataforma de streaming el próximo 25 de agosto, dentro del evento Disney+ Day. El tráiler de Mike muestra distintas épocas de la vida de Tyson, incluida la que pasó en prisión y en el que comenzó a forjar su leyenda en el mundo del boxeo. "Ese cuchitril me convirtió en quien tenía que ser", se le oye decir al Tyson en el teaser que se lanzó en redes sociales.

"Mike recoge los turbulentos altibajos de la carrera y la vida personal del boxeador Mike Tyson que pasó de ser un atleta mundialmente conocido a un paria y viceversa. A través de la lente de Mike Tyson, la serie examina la problemática de las clases sociales y de la raza en Estados Unidos. También aborda temas como la fama y el poder de los medios, la misoginia, la brecha de la riqueza, la promesa del Sueño Americano y, en última instancia, nuestro papel en la historia de Mike", señala la sinopsis oficial de la producción que dará que hablar.