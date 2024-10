Furor en el boxeo: "Chucky" Alaniz quiere ganar "a lo Boca" y hacer historia

Celeste "Chucky" Alaniz es una de las grandes referentes del boxeo argentino a nivel femenino y el próximo fin de semana tendrá la posibilidad de hacer historia en Estados Unidos, con Boca Juniors en su ropa. Si bien ya es campeona del mundo en la categoría mosca, le queda un último paso para sellar una carrera profesional que hasta el momento es -casi- perfecta. Este sábado 2 de noviembre en The Teather de Virgin Hotels en Las Vegas, los fanáticos del deporte de los puños se podrán deleitar con la presentación de la oriunda de Merlo, que se perfila para conseguir una victoria memorable.

La rival será la dueña de casa Gabriela Fundora, quien actualmente ostenta el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el único que le falta a la bonaerense para ser campeona unificada. Es que la "Chucky" posee los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), por lo que buscará el que no tiene y alcanzar un logro histórico para el boxeo nacional ya que todavía ningún exponente de nuestro país lo hizo. Con los cuatro cinturones en disputa, todo dependerá de lo que suceda arriba del ring y la argentina ya dejó un mensaje antes de pelear.

"Amigos, este 2 de noviembre los espero en TyC Sports para hacer historia en Argentina", esbozó la "Chucky" Alaniz en un video publicado en las redes del mencionado canal de deportes. En el mismo se muestra imágenes suyas entrenando con la indumentaria que tiene los colores y el escudo de Boca Juniors, el club del cual es fanática. Cabe destacar que días antes también compartió un posteo en el que encendió la previa del combate picanteando a su rival antes de enfrentarla arriba del cuadrilátero.

Las chances de Celeste "Chucky" Alaniz contra Gabriela Fundora

Si hay una boxeadora que no se guarda absolutamente nada en el ring es la púgil argentina que este sábado 2 de noviembre tendrá acción contra Fundora -invicta de 14 triunfos y 6 por KO-. La "Chucky", que sin dudas saldrá con los colores del "Xeneize" como ya lo hizo en otras oportunidades, es nuevamente candidata a brillar en Estados Unidos. En sus últimas dos presentaciones lo demostró contra Marlen Esparza, con quien perdió injustamente la primera y en la revancha arrasó para tener los títulos que posee en la actualidad. Por su potencial, sus ataques incesantes y su nivel, Alaniz -que ostenta un récord de 15 victorias, 6 por la vía rápida y una derrota injusta- se perfila para ganarle a una rival que, a priori, no es fácil y por la que no deberá confiarse.

Celeste "Chucky" Alaniz pelea este sábado 2 de noviembre ante Gabriela Fundora en Las Vegas

Cuándo es la pelea de Chucky Alaniz vs. Gabriela Fundora

El duelo está programado para el sábado 2 de noviembre del 2024. La cita es en The Teather, de Virgin Hotels, en Las Vegas, Estados Unidos. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de la pantalla de TyC Sports seguramente desde la medianoche argentina.

La carrera de Chucky Alaniz en el boxeo

Se trata de una joven boxeadora argentina de 28 años que fue campeona argentina de la categoría mosca y es monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La oriunda de Merlo perdió su título injustamente contra Marlen Esparza, pero tuvo su revancha y recuperó las mencionadas coronas. Actualmente, la púgil bonaerense cuenta con un récord de 15 triunfos (6 por KO) y una derrota en el profesionalismo.

El reconocimiento de Boca para la Chucky Alaniz

"Era uno de mis sueños. Siempre dije que mi sueño era ser campeona del mundo y que me reciban en La Bombonera. Y la verdad que cumplir los dos tan seguidos me llenó de mucha emoción. Fue una sorpresa, yo no estaba enterada, fui a ver el partido como siempre y me encontré con ese semejante reconocimiento, no lo podía creer. Todavía sigo pensando y recordando ese momento", declaró Alaniz en diálogo con El Destape sobre el reconocimiento de Boca antes de un partido contra Tigre correspondiente a la Liga Profesional de Fútbol.