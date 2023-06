El impensado adiós de Gennady Golovkin al boxeo tras perder con Canelo: "No estamos"

Se conocieron detalles de la decisión de Gennady Golovkin en el boxeo tras su última derrota con Saúl "Canelo" Álvarez. Una leyenda del deporte de los puños reveló todo sobre el presente del kazajo.

Gennady Golovkin combatió por última vez el 17 de septiembre del 2022 ante Saúl "Canelo" Álvarez, el resultado no fue el esperado y se conocieron detalles de su reciente adiós a los cuadriláteros. El futuro del púgil kazajo que fue campeón del mundo de la categoría mediano está cada vez más lejos del ring y una leyenda del deporte de los puños habló de su inesperada decisión. Así, "GGG" dejaría atrás una extensa carrera con 42 victorias, 2 derrotas y un empate.

Quien vaticinó lo que se viene para Golovkin fue nada más y nada menos que el histórico boxeador mexicano Oscar De La Hoya y fue más que contundente. Si bien no hubo una confirmación oficial acerca de un retiro definitivo, las palabras del "Golden Boy" fueron más que claras y todo indica que el exrival de "Canelo" abandonaría el boxeo. Esta determinación tuvo lugar antes de un posible cruce con Jaime Munguía, quien lo esperaba para combatir y arrebatarle sus títulos.

"Hemos tratado de conseguir a Gennady Golovkin como rival, pero nos siguen diciendo que está retirado. Así que no estamos tan seguros", contó De La Hoya en diálogo con la revista Boxing News. Por otro lado, también lanzó un picante mensaje para GGG: "No es oficial, pero si Munguía da una gran pelea contra (Sergiy) Derevyanchenko podemos atraer a GGG, que luego de perder con 'Canelo' y hacerse viejo como que salió del radar. Necesitaría esta pelea para volver al mapa".

Con respecto a los cruces que el kazajo tuvo con Saúl "Canelo" Álvarez, la primera vez que se enfrentaron -16/9/2017-, las tarjetas decretaron un empate a pesar de que "GGG" fue superior a lo largo de los 12 rounds. La segunda -15/9/2018- quedó en manos del azteca, que ganó en decisión mayoritaria de los jueces. En la tercera pelea el tapatío ganó nuevamente tras 12 asaltos en fallo unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Canelo Álvarez se la pudrió a McGregor y lo invitó a pelear

"La siguiente semana voy a reunirme para ver qué es lo que viene, pero obviamente en septiembre vamos a ver", soltó "Canelo" en respuesta a la pregunta de los periodistas sobre la posible pelea con Conor McGregor. Si bien trató de evitar el problema, insistieron y fue aún más contundente a la hora de ningunear al luchador y las palabras que abrieron la polémica: "No lo he visto, no tengo redes sociales en mi teléfono y no vi lo que dijo".

Ni bien le contaron lo que el propio McGregor afirmó sobre su nivel arriba del ring, Álvarez lanzó sin filtro: "Con una mano, no me importa cómo esté". Por supuesto, todo dependerá de las promotoras involucradas en un posible cruce entre ambos, en lo que puede ser la segunda pelea del irlandés en un cuadrilátero. Si bien tiene mucha experiencia en su disciplina, todavía no encontró su lugar en el mundo del boxeo y ahora va por el mexicano.