Julio César Chávez fue contundente sobre el futuro de sus hijos antes del combate ante Ángel Sacco y anticipó que el retiro está cada vez más cerca.

Julio César Chávez volvió a mostrarse en escena con un mensaje que no pasó desapercibido en el boxeo. A horas del regreso al ring de Julio César Chávez Jr. frente al argentino Ángel Sacco, el histórico campeón mexicano celebró que su hijo esté enfocados en el boxeo, pero también dejó en claro que su carrera transita la recta final.

Después de un período atravesado por polémicas y problemas extradeportivos, con una detención incluida en Estados Unidos, Julio César Chávez Jr. a subirse al cuadrilátero este sábado 24 de enero en el Arena Coliseo de San Luis Potosí. La velada representa una nueva oportunidad para el boxeador de 39 años, pero también un punto de inflexión en sus trayectoria.

Julio César Chávez, referente absoluto del boxeo mundial con 37 peleas por tíutlos, se mostró satisfecho al ver que sus dos hijos nuevamente comprometidos con la disciplina, ya que Omar también peleará en el evento del sábado. Sin embargo, dejó en claro que no visualiza un camino prolongado dentro del deporte para ninguno de los dos.

El contundente mensaje de Julio César Chávez

En una entrevista con Rodolfo Vargas para TV Azteca Deportes, el excampeón expresó que se acerca el final de ambos hijos en el deporte pugilístico. “Eso es lo más importante. Yo quiero que Julio y Omar hagan unas cuatro o cinco peleas más y después se retiren, porque creo que el tiempo ya se les pasó”, expresó Chávez, marcando una postura firme a pocos días del combate.

Las palabras del histórico boxeador resonaron con fuerza en la previa, especialmente en el entorno de Chávez Jr., quien busca una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

Chávez Jr. vs. Ángel Sacco: el desafío del argentino

A los 39 años, Chávez Jr. enfrentará a Sacco, un combate que despierta expectativa tanto en México como en Argentina. Para Sacco será su primera pelea ante un rival extranjero y, sin dudas, el desafío más importante de su carrera profesional.

El boxeador nacido en la provincia de Buenos Aires llega con un récord de diez victorias, una derrota y un empate, y con la ambición de dar el golpe en territorio mexicano.

La carrera de Ángel Sacco, el rival de Chávez Jr.

Sacco debutó como profesional en 2019, cuando igualó ante Bruno Venialgo Arguello en el Club Plaza Italia de su ciudad natal, 25 de Mayo. Poco después sufrió una derrota por nocaut técnico ante Néstor David Campos, pero ese tropiezo no frenó su crecimiento.

Desde su regreso en agosto de 2021, el argentino encadenó una racha positiva: diez peleas sin perder, cuatro de ellas definidas por nocaut. Su última presentación fue en octubre de 2023, cuando venció por decisión unánime a Sergio Mauricio Carabajal.

Ahora, con la mira puesta en México, Sacco afronta el combate más exigente de su carrera, con la ilusión de sorprender a Chávez Jr. y dar un golpe que podría cambiar su futuro.

Cuándo es la pelea entre Ángel Sacco y Chávez Jr.: hora, TV y cómo verla online

El argentino se enfrentará al hijo de la leyenda de México el próximo sábado 24 de enero en el Arena Potosí del mencionado país en la velada llamada "Dinastía Chávez". Lo que aún no está confirmado es la televisación y tampoco el horario, pero todo indica que será por medio de ESPN KnockOut. Cabe destacar que habrá varios combates entre los que habrá uno femenino y en uno de los restantes estará Omar Chávez, hermano del "Junior", quien se verá las caras con el colombiano José Miguel "Mochuelito" Torres.