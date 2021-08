Boca presentó a Sebastián Battaglia como técnico

Tras la salida de Miguel Ángel Russo, el futbolista con más títulos en la historia del club asumió como entrenador hasta fines de este 2021, cuando se hará un balance de su trabajo de cara a 2022.

Boca presentó a Sebastián Battaglia como entrenador en la conferencia de prensa después de haber echado a Miguel Ángel Russo. De esta manera, quien era el técnico de la Reserva asumió y aseguró que buscará "un equipo protagonista, que piense siempre en el arco de enfrente".

A modo de introducción, el exjugador aseguró: "Es una oportunidad muy buena que se me presenta más allá de las circunstancias en la que se da, estuvimos trabajando con Miguel y queremos agradecerle por todo lo que nos dio".

"Todos saben lo que siento por este club, por los colores, y trataremos de hacer todo lo mejor para que el equipo tenga una identidad, una idea de juego que intentaremos inculcarles a los jugadores", profundizó "Seba".

El impacto que le generó la noticia

"Las sensaciones son un poco encontradas, esperamos siempre el mejor debut y es poco tiempo para empezar a tener la idea que nosotros queremos, aunque esperemos que la puedan agarrar rápido. Uno va cayendo de a poco, se dio todo muy rápido. Nos enteramos hoy a la mañana, en un día bastante movido".

"Lo tomo con la responsabilidad que se merece, sé que es un lugar de privilegio. Estoy agradecido con Miguel por lo que hizo y porque nos dio el lugar en ciertos momentos".

Su visión sobre el plantel

"Hoy hablamos con el grupo y ya hay partidos por delante. Hay un muy buen grupo, de buenos profesionales, con muchos chicos a los que ya hemos tenido, y la idea es conocernos lo más rápido posible".

"Todos están a disposición y tienen que trabajar. Que me la hagan difícil a la hora de elegir es lo mejor que le puede pasar a un entrenador. Hay experiencia y hay jóvenes: un mix muy bueno. Muchas veces ha pasado que el que estaba sentado en el banco fue más importante que el que estuvo en el once que inició".

Su estilo de juego

"Mi idea es tener un equipo protagonista, es lo que merece este club. Que proponga, que piense siempre en el arco de enfrente. Tenemos mucha confianza y encontramos a los jugadores con una buena predisposición".

"Hoy la manera de jugar no la voy a decir, sí voy a plantear el partido del sábado. Boca no consiguió los resultados que todos queríamos, pero hoy me toca a mí estar al frente y ojalá empecemos a sumar de a tres".

Las charlas con Juan Román Riquelme, vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol

"Con Román hablamos continuamente en el predio, tenemos contacto todo el tiempo con él, y también hay que disfrutar".

Su sentimiento por el "Xeneize"

"Es el club más importante de la Argentina, se defienden estos colores a muerte, la idea es que tengan ganas de jugar acá. Hay que buscar cosas importantes, hemos conocido la gloria acá pero hoy ya no se gana con el escudo, sino con la posibilidad de hacer lo mejor dentro de la cancha y superar al rival".

La poca experiencia de Battaglia como DT

El exvolante santafesino apenas dirigió al plantel profesional de Almagro en la B Nacional en la temporada 2017-2018, con 7 partidos: 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Ya en la Reserva del "Xeneize", comandó a los jóvenes en 21 cotejos con 12 triunfos, 4 igualdades y 5 caídas.

Battaglia, el más ganador de la historia de Boca como jugador

Como futbolista, "El Equilibrista" se inició con esa camiseta en las divisiones inferiores y, ya en la Primera, fue parte del elenco "azul y oro" entre 1998 y 2011, a excepción de una temporada y media entre 2004 y 2005, cuando pasó por Villarreal de España.

En total, para el exmediocampista defensivo fueron 313 partidos con 24 goles anotados y 17 títulos conseguidos, por lo que se transformó en el futbolista con más trofeos en la entidad de La Ribera en sus más de 116 años de vida.