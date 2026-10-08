Boca vs. River ya tiene día y hora: todo lo que hay que saber para verlo en vivo

Se viene un nuevo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en el fútbol argentino, en esta oportunidad por el partido interzonal de la anteúltima fecha de la etapa regular en el Torneo Clausura 2026. La AFA ya confirmó oficialmente el día y la hora en los que ambos gigantes a nivel nacional se medirán en La Bombonera.

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En esta oportunidad, el encuentro será el domingo 1° de noviembre desde las 15 horas, con el árbitro a definir todavía, en el estadio Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de la trascendencia histórica de este cotejo, puede definir el destino de los dos equipos de cara al 2027, tanto en la tabla de posiciones de sus respectivas zonas como en la clasificación anual.

Boca vs. River: día, hora, TV en vivo y streaming online

La Bombonera será el escenario del cruce el domingo 1° de noviembre del 2026 desde las 15. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, ambos del Pack Fútbol. En tanto, el streaming irá por TNT GO, Disney+, Telecentro Play, Personal Flow y DGO.

El último Superclásico lo ganó Boca por 1-0 en el Monumental.

Las opciones de streaming legal para ver Boca vs. River

Para ver los encuentros desde el celular, computadora, tablet o Smart TV de manera oficial:

Plataformas de los cableoperadores: Con tu servicio de TV paga activo, podés ingresar a las aplicaciones de streaming oficiales asociadas como Flow, DGO (DirecTV GO) o Telecentro Play.

Plataformas específicas / Aplicaciones de las señales: Dependiendo de si el partido va por TNT Sports o ESPN Premium, se utilizan los servicios de streaming vinculados a cada cableoperador o app oficial habilitada (como TNT Go o plataformas integradas según corresponda al torneo).

Por qué evitar los sitios ilegales

Se advierte evitar plataformas no oficiales (como Fútbol Libre, Pelota Libre, Roja Directa o Xuper TV), ya que no cuentan con los derechos de transmisión y exponen a los dispositivos a virus, publicidad engañosa y redireccionamientos maliciosos.

El historial de Boca vs. River

Competición Partidos Jugados Victorias de Boca Victorias de River Empates Ligas Nacionales (Amateur y Profesional) 218 80 73 65 Copas Nacionales 16 3 5 8 Copas Internacionales (CONMEBOL) 32 11 10 11 TOTAL 266 94 88 84

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