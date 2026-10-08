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Fútbol Argentino

Boca vs. River ya tiene día y hora: todo lo que hay que saber para verlo en vivo

El Superclásico entre Boca y River en La Bombonera ya tiene fecha y hora, por la anteúltima fecha de la fase regular en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. Todo lo que hay que saber para verlo en vivo.

08 de octubre, 2026 | 12.49
Boca, River, Superclásico, fútbol argentino, Torneo Clausura 2026

Se viene un nuevo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en el fútbol argentino, en esta oportunidad por el partido interzonal de la anteúltima fecha de la etapa regular en el Torneo Clausura 2026. La AFA ya confirmó oficialmente el día y la hora en los que ambos gigantes a nivel nacional se medirán en La Bombonera.

En esta oportunidad, el encuentro será el domingo 1° de noviembre desde las 15 horas, con el árbitro a definir todavía, en el estadio Alberto J. Armando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de la trascendencia histórica de este cotejo, puede definir el destino de los dos equipos de cara al 2027, tanto en la tabla de posiciones de sus respectivas zonas como en la clasificación anual.

Boca vs. River: día, hora, TV en vivo y streaming online

La Bombonera será el escenario del cruce el domingo 1° de noviembre del 2026 desde las 15. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, ambos del Pack Fútbol. En tanto, el streaming irá por TNT GO, Disney+, Telecentro Play, Personal Flow y DGO.

El último Superclásico lo ganó Boca por 1-0 en el Monumental.

Las opciones de streaming legal para ver Boca vs. River

Para ver los encuentros desde el celular, computadora, tablet o Smart TV de manera oficial:

  • Plataformas de los cableoperadores: Con tu servicio de TV paga activo, podés ingresar a las aplicaciones de streaming oficiales asociadas como Flow, DGO (DirecTV GO) o Telecentro Play.
  • Plataformas específicas / Aplicaciones de las señales: Dependiendo de si el partido va por TNT Sports o ESPN Premium, se utilizan los servicios de streaming vinculados a cada cableoperador o app oficial habilitada (como TNT Go o plataformas integradas según corresponda al torneo).

       

      Por qué evitar los sitios ilegales

      Se advierte evitar plataformas no oficiales (como Fútbol Libre, Pelota Libre, Roja Directa o Xuper TV), ya que no cuentan con los derechos de transmisión y exponen a los dispositivos a virus, publicidad engañosa y redireccionamientos maliciosos.

      MÁS INFO

      El historial de Boca vs. River

      Competición Partidos Jugados  Victorias de Boca  Victorias de River  Empates
      Ligas Nacionales (Amateur y Profesional) 218 80 73 65
      Copas Nacionales 16 3 5 8
      Copas Internacionales (CONMEBOL) 32 11 10 11
      TOTAL 266 94 88 84

       

      Los últimos 10 Boca vs. River

      Fecha Torneo Resultado Estadio
      19/04/2026  Torneo Apertura River 0 - 1 Boca  Monumental
      09/11/2025  Torneo Clausura Boca 2 - 0 River  La Bombonera
      27/04/2025  Torneo Apertura River 2 - 1 Boca  Monumental
      21/09/2024  Liga Profesional Boca 0 - 1 River  La Bombonera
      21/04/2024  Copa de la Liga (Cuartos)  River 2 - 3 Boca  Mario Kempes (Córdoba)
      25/02/2024  Copa de la Liga River 1 - 1 Boca  Monumental
      01/10/2023  Copa de la Liga Boca 0 - 2 River  La Bombonera
      07/05/2023  Liga Profesional River 1 - 0 Boca  Monumental
      11/09/2022  Liga Profesional Boca 1 - 0 River  La Bombonera
      20/03/2022  Copa de la Liga River 0 - 1 Boca  Monumental
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