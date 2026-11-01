Boca vs. River: la tabla histórica de títulos, historial y quién ganó más

La rivalidad entre Boca y River trasciende los límites del fútbol argentino. Los dos clubes más populares del país construyeron una historia repleta de hazañas, grandes figuras y conquistas que alimentaron una competencia que se mantiene vigente generación tras generación. En la actualidad, el "Xeneize" suma 74 títulos oficiales, mientras que el "Millonario" acumula 72. De esta manera, el conjunto de La Ribera mantiene una ventaja de dos conquistas sobre su eterno rival, en una tabla histórica que contempla tanto los campeonatos de la era profesional como los obtenidos durante el amateurismo.

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Los campeonatos más importantes de Boca y River

Boca construyó buena parte de su prestigio internacional gracias a sus seis Copas Libertadores, conquistadas en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007. También sobresale por sus tres Copas Intercontinentales, que lo consagraron frente a Borussia Mönchengladbach, Real Madrid y Milan. A nivel local, su historia incluye numerosos campeonatos de Primera División y copas nacionales.

El Superclásico Boca River.

River, por su parte, también tiene un palmarés extraordinario. El "Millonario" conquistó cuatro Copas Libertadores, en 1986, 1996, 2015 y 2018, y alcanzó su consagración más recordada de los últimos años al vencer a Boca en la final disputada en Madrid. Además, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol argentino, donde consiguió títulos en distintas épocas y se destacó por equipos históricos y figuras de enorme jerarquía.

Todos los títulos de Boca (74)

Torneos locales: Campeonato de Primera División (1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964 y 1965); Metropolitano (1976 y 1981); Nacional (1969, 1970 y 1976); Apertura (1992, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008 y 2011); Clausura (1999 y 2006); Primera División (2015, 2016/17 y 2017/18); Superliga (2019/20) y Liga Profesional (2022).

Campeonato de Primera División (1919, 1920, 1923, 1924, 1926, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964 y 1965); Metropolitano (1976 y 1981); Nacional (1969, 1970 y 1976); Apertura (1992, 1998, 2000, 2003, 2005, 2008 y 2011); Clausura (1999 y 2006); Primera División (2015, 2016/17 y 2017/18); Superliga (2019/20) y Liga Profesional (2022). Copas nacionales: Copa Carlos Ibarguren (1919, 1923, 1924, 1940 y 1944); Campeón de Honor (1925); Copa Competencia (1925); Copa Estímulo (1926); Copa Competencia Británica (1946); Copa Argentina (1969, 2012, 2015 y 2021); Supercopa Argentina (2019 y 2022); Copa Maradona (2020) y Copa Liga Profesional (2022).

Copa Carlos Ibarguren (1919, 1923, 1924, 1940 y 1944); Campeón de Honor (1925); Copa Competencia (1925); Copa Estímulo (1926); Copa Competencia Británica (1946); Copa Argentina (1969, 2012, 2015 y 2021); Supercopa Argentina (2019 y 2022); Copa Maradona (2020) y Copa Liga Profesional (2022). Internacionales CONMEBOL: Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007); Intercontinental (1977, 2000 y 2003); Copa Master (1992); Copa de Oro (1993); Supercopa (1989); Sudamericana (2004 y 2005) y Recopa Sudamericana (1990, 2005, 2006 y 2008).

Libertadores (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007); Intercontinental (1977, 2000 y 2003); Copa Master (1992); Copa de Oro (1993); Supercopa (1989); Sudamericana (2004 y 2005) y Recopa Sudamericana (1990, 2005, 2006 y 2008). Internacionales AFA/AUF: Copa Competencia (1919); Copa de Honor Cousenier (1920) y Copa Confraternidad Escobar-Gerona (1945 y 1946).

Todos los títulos de River (72)