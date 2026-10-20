Boca va por la remontada ante Vasco da Gama en Copa Sudamericana: pirotecnia en el hotel, el enigma Paredes y cambios en la formación

Boca Juniors se presenta en el estadio Maracaná de Río de Janeiro para la revancha frente a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026, después del 0-1 en la semifinal de ida en La Bombonera. La delegación del club de La Ribera llegó el domingo 18 de octubre por la noche y se hospedó en un hotel de esa ciudad, en la que el lunes tuvo el último entrenamiento en el lujoso predio de Flamengo.

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Por la noche del lunes, llegó lo peor para el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena: hinchas del Vasco arrojaron varias bombas de estruendo y pirotecnia de todo tipo en los alrededores del hotel hasta las 5.30 de la mañana del martes 20. La inacción de la seguridad de la zona fue absoluta, como suele suceder en el territorio carioca cada vez que juega un conjunto argentino.

"Rebelión en Barra de Tijuca", fue el rótulo que le pusieron en las redes sociales a esta decisión de ciertos simpatizantes del cuadro brasileño. En la delegación visitante también está nada menos que el presidente Juan Román Riquelme.

Los posibles once de Boca vs. Vasco da Gama en Brasil

La incógnita principal en la formación tiene que ver con Leandro Paredes, quien hace apenas once días sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho. De no estar el campeón del mundo desde el arranque, podrían jugar allí Williams Alarcón o Rodrigo Battaglia en la mitad de la cancha.

Arruabarrena colocaría desde el inicio a Álvaro Montero; Raúl Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes o Williams Alarcón o Rodrigo Battaglia, Leonel Flores; Alan Velasco o Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.

Boca va por la remontada frente a Vasco da Gama en Brasil, por la Copa Sudamericana.

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El compromiso será el martes 20 de octubre a las 21.30 de Argentina en Río de Janeiro en el estadio Maracaná, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN y DSports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.