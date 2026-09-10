Boca sufrió una baja de última hora y jugará con suplentes ante Central Córdoba

Boca Juniors enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero por la novena fecha del Torneo Clausura este viernes 11 de septiembre y Rodolfo "Vasco" Arruabarrena prepara un equipo alternativo. Es que el "Xeneize" afronta también la Sudamericana y la Copa Argentina, por lo que el DT sabe que tiene que preservar a varios futbolistas. Para colmo, sufre por la lesión de una de sus principales variantes en la previa del cruce ante el "Ferroviario".

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Con la vuelta ante San Pablo en Brasil a la vuelta de la esquina y el duelo ante Racing -pendiente de confirmación- para el 27 de este mes, el elenco de La Ribera quiere dar pelea en todos los frentes. Sin dudas, Leandro Paredes es la principal figura y todo indica que no estará contra el conjunto santiagueño, pero tampoco quien se perfilaba como su reemplazo. La lesión de Camilo Rey Domenech complicó al entrenador que planea el once inicial a horas del compromiso.

El equipo alternativo de Boca vs. Central Córdoba

La primera baja es la de Álvaro Montero, quien todavía no volvió de Colombia. El arquero viajó a su país para compartir un momento con su familia por la muerte de su abuela y todo indica que estará para jugar en Brasil. En la defensa se mantendrían los cuatro que jugaron contra Gimnasia de Mendoza al igual que en ataque, mientras que en la mitad de la cancha no estará Rey Domenech, que también fue titular contra el "Lobo". Williams Alarcón es el principal apuntado para estar desde el arranque, aunque todo dependerá de la decisión del entrenador y tampoco estará Kevin Zenón, vendido al Atlas de México.

El posible equipo: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores o Sebastián Villa y Enner Valencia.

La lesión de Rey Domenech que complicó los planes del Vasco Arruabarrena en Boca

El joven volante central surgido de las inferiores sufrió una lesión muscular que, en principio, lo dejará afuera del partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Dicha molestia lo marginó de la lista de concentrados del "Xeneize" para este compromiso y el cuerpo técnico lo preservará pensando en lo que viene. Cabe destacar que, en pocos días, Boca jugará la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante San Pablo y necesita el plantel a pleno para buscar un lugar en semifinales.

Camilo Rey Domenech se lesionó y no jugará en Boca vs. Central Córdoba de Santiago del Estero

Cuándo juega Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Xeneize" se enfrenta al "Ferroviario" por la novena fecha del campeonato local este viernes 11 de septiembre a las 21.30 en La Bombonera. El árbitro de este compromiso será Yael Falcón Pérez, mientras que la transmisión estará a cargo del canal ESPN Premium. El elenco conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena buscará los tres puntos para seguir subiendo en la tabla de la Zona A y la anual, mientras el conjunto santiagueño quiere salir del fondo ya que está entre los últimos del certamen.

El fixture de Boca en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana