Boca podría ser multado por su sponsor en la camiseta

Tras un enorme golazo de Leandro Paredes para clasificar a la final de la Copa Sudamericana, Boca se encuentra con un problema inesperado que podría generarle un inconveniente por uno de los sponsors que utilizó en su camiseta frente a Vasco da Gama. Esto es producto de una reglamentación que se encuentra vigente en Brasil y que afecta a todos los eventos deportivos que se lleven a cabo en dicho país.

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El pasado 25 de septiembre, el gobierno de Lula da Silva prohibió de manera inmediata la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija y juegos online en todo el territorio brasileño. Algo que afectó de gran manera a los clubes, debido a que muchos de ellos reciben grandes ingresos y son la principal fuente de sustento que disponen para pagar salarios y llevar a cabo grandes contrataciones deportivas.

Se encuentran prohibida la difusión de casas de apuestas en todo Brasil

Esto podría afectarle a Boca debido a que su sponsor principal es Betsson, que se encuentra en la zona del pecho y que se lució de gran manera a lo largo de los 90 minutos que disputaron en el estadio Maracaná. De momento, el club no fue notificado de ninguna sanción, pero tampoco el decreto puede anular el contrato que fue firmado fuera del mismo. Aunque sí puede llegar a solicitar que se cumplan las normas establecidas, que es la no difusión de este tipo de empresas comerciales.

Por otro lado, la CONMEBOL tampoco emitió ningún tipo de comunicado y esto permite pensar que el conjunto Xeneize no se llevará ningún castigo. Aunque es una medida que los clubes argentinos deberán revisar a partir de ahora antes de ir a disputar un partido a tierras brasileñas, debido a que pueden quedar expuestos a posibles sanciones. O, como resultado, tendrán que realizar cambios en sus equipaciones con el fin de mantenerse dentro de lo expuesto por el decreto.

Cómo le fue a Boca en las finales de la Copa Sudamericana

De acuerdo con lo que figura dentro del historial de la Copa Sudamericana, Boca estará disputando su tercera instancia final y quebrará una racha de más de 20 años sin poder hacerlo. El historial expone que el Xeneize ganó las dos finales que hasta el momento disputó. La primera se produjo en la temporada 2004, cuando le ganó a Bolívar de Bolivia en la Bombonera después de haber perdido por 1-0 en la altura.

Mientras que la segunda conquista de la Sudamericana fue en la temporada 2005, que dio pie al bicampeonato internacional. En aquel entonces, el adversario fue Pumas de México, cuando los clubes de la CONCACAF eran invitados a formar parte de los certámenes organizados por la CONMEBOL. La ida culminó 1-1, mientras que la vuelta expuso un mismo resultado. Es por ello que la consagración se logró por medio de los penales tras imponerse por 4-3.