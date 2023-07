Un ídolo de Boca aniquiló al River de Martín Demichelis: "Ayudín"

Un ídolo de Boca atacó al River de Martín Demichelis y aseguró que los árbitros lo ayudan, tanto en el fútbol argentino como en la Copa Libertadores. Además, minimizó el hecho de que el líder de la Liga Profesional 2023 llene el estadio Monumental cada vez que juega de local porque "deben regalar 20.000 entradas" por partido.

El protagonista es nada menos que Enrique "Quique" Hrabina, el exdefensor de 61 años que vistió la camiseta del "Xeneize" entre 1985 y 1992, con dos títulos internacionales conseguidos. Durante la entrevista con Radio La Red (AM 910), el exjugador que también pasó por Atlanta y San Lorenzo liquidó al archirrival histórico del club de La Ribera.

Quique Hrabina, ídolo de Boca, apuntó contra River: "Me tienen podrido"

En la charla con La Red, el exzaguero opinó que el líder de la Liga "juega bien, pero que lo ayudan no hay ninguna duda". De hecho, recordó lo sucedido en el último Superclásico y manifestó que "River está jugando un buen fútbol, mejor que Boca, pero si después te cobran un penal a los 45 minutos del segundo tiempo que es mancha...". En esa línea, el exfutbolista expresó que "los jugadores de River están entrenados para tirarse en todas y no les cobran los penales en contra, le siguen dando una mano". "Me tienen podrido", disparó Hrabina.

Para seguir comparando a ambos gigantes del fútbol argentino, "Quique" dijo que "por el campeonato, Boca no está bien y te ponen un domingo a las 21.30... Algo increíble". Además, recordó que "en la Copa Libertadores ya estaba clasificado, River tuvo que sufrir hasta el último minuto y también con ayudín de todos lados". Y sostuvo que la institución de Núñez "está queriendo igualar en títulos a Boca, pero todavía no puede".

Hrabina aseguró que River regala entradas para llenar el Monumental

Consultado por el récord de la entidad de Núñez de 39 encuentros consecutivos con el estadio repleto, el excentral minimizó esa cuestión y aseguró que "River hace cosas desesperadamente para igualar a Boca". A la vez, afirmó que "están regalando entradas hace cinco años. No 86.000, pero 20.000 deben regalar...". Incluso, opinó que "la pasión que tiene el hincha de Boca no la tiene nadie". "Nos quieren imitar, pero igualar jamás”, completó.