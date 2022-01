Tristeza en Boca: murió Roberto Digón, un histórico dirigente

Roberto Digón, histórico dirigente de Boca que trabajaba con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, falleció en las últimas horas. Su historia personal como directivo en el club y en la política argentina.

Son horas sumamente tristes para el mundo que rodea a Boca. Es que en durante la noche del domingo 30 de enero, se conoció que murió Roberto Digón, un histórico dirigente de la institución. Actualmente se desempeñaba como vicepresidente tercero y trabajaba junto al presidente Jorge Amor Ameal y el vicepresidente, Juan Román Riquelme.

A través de un mensaje que publicó en la cuenta oficial de Twitter, el club confirmó la noticia sobre el directivo que tenía 86 años: "Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Roberto Digón, vicepresidente tercero y de extensa trayectoria en el club". Y agregaron: "Y acompaña en este triste momento, a toda su familia y seres queridos".

Digón se encontraba internado hacía una semana en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, barrio porteño de Buenos Aires, como consecuencia del coronavirus. Lamentablemente, no pudo superarlo y falleció. Sin embargo, su extensa trayectoria en el club quedó marcada, ya que era socio de "El Xeneize" desde hacía 62 años y tuvo un rol resaltante como dirigente.

Murió Roberto Digón, vicepresidente tercero de Boca.

La trayectoria de Roberto Digón como dirigente en Boca

Roberto Secundino Digón, dirigente de Boca que murió en las últimas horas, era el actual vicepresidente tercero de la institución desde que Jorge Amor Ameal asumió como presidente en la lista de las elecciones 2019, que también integraron Mario Pergolini (entonces vicepresidente primero) y también Juan Román Riquelme (entonces vicepresidente segundo y hoy vicepresidente primero).

Anteriormente, Digón tuvo un rol importante durante la presidencia de Mauricio Macri, ya que integró la Comisión Directiva en 1995, aunque luego se distanciaron y estuvieron enemistados. En tanto, en 1997 fundó y presidió la Agrupación Nuevo Boca. Por otro lado, se desempeñó como secretario general del SUETRA (Sindicato Único de Empleados del Tabaco de la República Argentina), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y también como diputado nacional.

El tuit de Boca con en el que despidió a Roberto Digón

Roberto Digón fue perseguido durante la última dictadura cívico-militar

En una entrevista que le concedió a El Destape en abril de 2021, Roberto Digón recordó que fue perseguido durante la dictadura cívico-militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983: "He vivido en un sobresalto permanente. La persecución, la clandestinidad, la cárcel... Fue la constante del movimiento obrero de aquellos años". "Los que lo vivimos sabemos de lo que hablamos", recordó sobre sus momentos como sindicalista.

En tanto, señaló que fue perseguido por los militares: "Como líder sindical del gremio del tabaco, afiliados a la CGT de los Argentinos, dentro del peronismo obrero combativo, yo sabía que estaba señalado". Y ofreció un crudo relato en el que compartió el calvario que vivió: "Me secuestraron y torturaron durante la dictadura del '76. Luego pasé dos años en el exilio, en Venezuela y en España. Allí coincidí con otros dirigentes del movimiento obrero como Ongaro, Herrera. Regresé al país y me integré en la Comisión Nacional de los 25. El 27 de abril del '79 preparamos un paro. Me vuelven a detener y me llevan a golpes a la Coordinación Federal, luego a la cárcel de Caseros".