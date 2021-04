The Strongest vs. Boca: TV, hora, streaming y posibles formaciones por la Copa Libertadores El equipo de Miguel Ángel Russo disputa su primer partido de la Copa Libertadores en la altura de La Paz, Bolivia, con muchas bajas. Todo lo que debés saber en la previa para no perdértelo.

20 de abril, 2021 | 16.33 El "Xeneize" quiere pisar fuerte en el estreno de visitante. Llega la hora señalada y comienza la ilusión de Boca en la Copa Libertadores. Se terminó el tiempo de preparación y el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo debutará en los 3625 metros de la altura de La Paz, la capital de Bolivia, frente a The Strongest. Será por el Grupo C que completan Santos y Barcelona de Ecuador. Operación Olivos: la investigación de El Destape que sacude al macrismo El "Xeneize" estará muy diezmado por las ausencias para este encuentro, aunque tratará de al menos sumar en un territorio siempre esquivo para los argentinos. El objetivo mínimo, de movida, será alcanzar otra vez las semifinales, instancia en la que justamente los mencionados brasileños lo eliminaron en la edición anterior. MÁS INFO Boca Juniors Angelici rompió el silencio y habló sobre su posible regreso a Boca ¿Cómo ver el partido entre Boca y The Strongest por la Copa Libertadores? El encuentro se disputará este miércoles 21 de abril desde las 19 horas por la fecha 1 de la fase de grupos, en la zona C. Será en el estadio Hernando Siles de La Paz, la capital de Bolivia, a 3625 metros de altura sobre el nivel del mar, con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina Londoño. Se podrá seguir EN VIVO Y EN DIRECTO a través del canal ESPN, mientras que el streaming irá por la plataforma ESPN Play. Posibles formaciones de The Strongest vs. Boca The Strongest: Daniel Vaca; José Sagredo, Gonzalo Castillo, Fernando Marteli; Jesús Sagredo, Diego Wayar, Raúl Castro, Ramiro Vaca, Jeyson Chura; Rafinha y Jair Reinoso. DT: Alberto Illanes. Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Agustín Almendra, Alán Varela, Cristian Medina, Agustín Obando; y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo. Las bajas de Boca vs. The Strongest para el debut en la Copa Libertadores Por diferentes circunstancias, el elenco de La Ribera no podrá contar con el arquero Esteban Andrada (contacto estrecho de una persona con coronavirus); los defensores Carlos Zambrano, Marcos Rojo (ambos con Covid positivo) y Frank Fabra (suspendido por haber sido expulsado en su último cotejo en la competencia); los mediocampistas Eduardo "Toto" Salvio (ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), Jorman Campuzano (coronavirus), Diego "Pulpo" González (lesión en el ligamento del tobillo izquierdo) y Edwin Cardona (Covid); más los delanteros Mauro Zárate (desgarro en el gemelo izquierdo) y Carlos Tevez (el cuerpo técnico prefirió cuidarlo físicamente y no viajó por precaución). TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN LA FERIA DE EL DESTAPE ►