El Patrón Bermúdez rompió el silencio y habló de su pelea con Tevez: "Él lo sabe"

Jorge "El Patrón" Bermúdez habló sobre Carlos Tevez.

En diálogo con Fútbol Sin Manchas, por Canal 26, Jorge "El Patrón" Bermúdez rompió el silencio tras un considerable tiempo sin manifestarse públicamente. Entre otras cuestiones, el integrante del Consejo de Fútbol de Boca se refirió a su conflicto público con Carlos Tevez y dejó en claro que el mismo ya ha quedado atrás.

“Carlitos no jugó ni el 50% de los partidos de esta etapa con Guillermo, ni el 30% con Alfaro. Y lo respetamos y lo hacemos sentir bien. Y él lo sabe. Todos los días que lo cruzo lo saludo. Por encima de todos nosotros está la institución. Se le da el respeto para que salga a la cancha y disfrute hasta el último día. Ojalá haya Tevez para rato y nos acompañe en mucho de los triunfos que vienen”, explicó Bermúdez.

De este modo, y teniendo en cuenta la preponderancia de Carlos Tevez en el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo, da la sensación de que con las aguas calmas "El Apache" continuará vistiendo los colores del club que ama. Al menos, por un semestre más. A su vez, Bermúdez también se refirió a la salida de Ramón "Wanchope" Ábila al Minnesota United de la MLS.

"A Wanchope se le propone continuidad, lastimosamente se lesiona, tiene el tema de la operación. Y llega oportunidad de préstamo a Uruguay. El jugador dijo: ‘Yo no voy’. Nosotros cumplimos, se la presentamos. Unos días después el mismo jugador vino con una propuesta de Estados Unidos. Dijo, ‘yo me quiero ir, quiero que me dejen ir’. Fuimos y le dijimos al cuerpo técnico, que era un préstamo con opción de compra. Y dijo ‘bueno, no tengo problemas’", explicó "El Patrón", quien agregó: "El capítulo de nosotros es transparente, los papeles lo dicen. Si el jugador no se quiere ir, no se va. Aquí nadie sacó a escobazos a Wanchope ni le tiró el auto encima para que no pase por la puerta”.

El Patrón Bermúdez sobre la renuncia de Mario Pergolini en Boca

En otro orden de cosas, Bermúdez hizo alusión a la renuncia de Mario Pergolini a su puesto de vicepresidente 1º en Boca Juniors. Alejado de las versiones que indicaban un supuesto cortocircuito con el Consejo de Fútbol que integra y que lidera Juan Román Riquelme, el colombiano aseguró creer que el empresario de medios no decidió pegar el portazo por responsabilidad de ellos.

Sin vueltas, "El Patrón" analizó: “No creo que Pergolini renunciara por el Consejo, lo conozco desde hace 8 años, y nosotros siempre quisimos colaborar, pero la intención de comunicar del Consejo iba de la mano. Nos reunimos con él, participamos con él. Había tan buena intención, tanto que el domingo anterior a que renunciara llamó al Consejo para que un jugador saliera con el canal oficial y salió Zambrano. No hubo nunca un rompimiento. Si él tenía una idea; son criterios., Pero creer que por eso se fue Mario... Yo no creo”.