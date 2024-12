Teléfono para Riquelme: una joya de la Premier League apareció con la camiseta de Boca

La joya de la Premier League que se mostró en redes sociales con la camiseta de Boca Juniors.

En los últimos años, varias figuras del fútbol internacional reconocieron su simpatía por Boca Juniors y quien ahora hizo lo propio es una joya de la Premier League. Julio Enciso, el talentoso mediapunta que juega en la selección de Paraguay y Brighton, apareció en las redes sociales con la camiseta del "Xeneize" y sorprendió a los hinchas. ¿Habrá llamado de Juan Román Riquelme?

En una story de su perfil de Instagram, el paraguayo, de 20 años, publicó una foto con la casaca de Boca junto a su pareja. Vale recordar que no es la primera vez que deja en claro su cariño por el club argentino e, incluso, en abril pasado manifestó su deseo: "Me gustaría jugar en Boca en buen nivel. Me gusta su gente y cómo viven el fútbol. M tio es hincha y me lo transmitió. Ojalá se pueda dar en el futuro".

Julio Enciso volvió a dejar en claro su amor por Boca Juniors.

Además, el 29 de mayo, cuando el conjunto de La Ribera goleó a Nacional Potosí 4 a 0 por Copa Sudamericana, Enciso estuvo presente en La Bombonera en uno de los palcos, también luciendo la camiseta "Azul y Oro".

Más allá del cariño que tiene por Boca, no parece sencillo que en el futuro cercano pueda darse una transferencia, ya que es una de las joyas del fútbol internacional y tiene contrato con el Brighton, mismo club al que pertenece Valentín "Colo" Barco, hasta junio del 2026. Sin embargo, soñar no cuesta nada y Riquelme ya conoce del amor del guaraní por La Boca.

Alerta en Boca: un grande de Sudamérica quiere a un histórico para la Copa Libertadores

Mientras en Boca prenden velas para obtener la clasificación a la Copa Libertadores, el mercado de pases aparece en el horizonte y un referente podría marcharse. Se trata de Sergio "Chiquito" Romero, que se encuentra en el radar del Colo Colo de Jorge Almirón y su poco protagonismo con Fernando Gago permitiría una negociación.

Según informó este viernes ESPN Chile, Almirón dialogó con la dirigencia del "Cacique" y aconsejó contratar a Romero en reemplazo de Brayan Cortés, que se marchará del club para jugar en el exterior. El paso del DT por el "Xeneize" durante el 2023 fue clave para proponer el nombre de "Chiquito", quien fue el arquero titular desde su llegada hasta su adiós.

Si bien hasta el momento no hubo charlas ni siquiera entre los agentes del portero, dicho medio señaló que los directivos del conjunto chileno determinaron iniciar una negociación con sus pares de Boca en los próximos días. Aunque también circularon otros nombres de prestigio, como Keylor Navas y Claudio Bravo, la opción preferida es la del argentino.

Además, en Colo Colo están al tanto que, desde el arribo de Gago a Boca, Romero perdió el puesto con Leandro Brey y su futuro es una incógnita. Más allá de que el exjugador de Manchester United tiene contrato hasta diciembre del 2025, en la pretemporada que comenzará el próximo 2 de enero podría definirse si continuará en el club o se marchara en busca de encontrar minutos, ya que 37 años no quiere volver a esperar una oportunidad.

Romero, afuera del último partido de Boca Juniors vs. Independiente

Boca cerrará la participación de la Liga Profesional de Fútbol frente a Independiente, este sábado, en La Bombonera. Una de las bajas que tendrá el entrenador es la de "Chiquito", que no llegó a recuperarse de la sinovitis en una de sus rodillas y el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo teniendo en cuenta que el equipo no define nada.

Además, otros que no serán convocados por distintas razones son Nicolás Figal (lesión en el tobillo), Edinson Cavani (molestia física), Gary Medel y Juan Ramírez. Quien haría su reaparación desde el incio es Marcos Rojo, haciendo dupla en la zaga con Lautaro Di Lollo.