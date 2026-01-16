Surgieron en Boca como joyas, salieron campeones en la Reserva y jugarían la Libertadores con otro club

Surgieron en Boca, salieron campeones y jugarían la Libertadores con otro club

En medio del mercado de pases, dos jóvenes de Boca Juniors que vienen de ser campeones con la Reserva se encaminan a dejar la institución en los próximos días. Si bien todavía la transferencia no se hizo oficial, todo indica que ambos juveniles dejarán el club de La Ribera para sumar los minutos que no tienen con Claudio Úbeda en el primer equipo. A su vez, en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto, podrían jugar la Copa Libertadores.

Si bien tendrían la chance de disputarla también con la camiseta "Azul y Oro", lo cierto es que en 2025 no tuvieron rodaje en Primera pero sí en las inferiores. Se trata de Santiago Dalmasso y Mateo Mendía -este último integró el banco de suplentes en el debut vs. Millonarios en La Bombonera pero no ingresó. Ante la falta de tiempo en el verde césped, tanto el volante como el defensor estarían muy cerca de pasar a préstamo a Platense.

Mendía y Dalmasso, en el radar de Platense

En el caso de Mendía, arribó a Boca y en 2024 debutó en el primer equipo con Diego Martínez como DT en un duelo ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el que el "Xeneize" ganó por 4 a 2. Desde aquel momento hasta la actualidad jugó siete partidos -dos desde el arranque- y no marcó goles ni brindó asistencias. A su vez, con la Reserva ganó la Liga Proyección y el Trofeo de Campeones siendo el capitán del equipo. Por otro lado, el volante nacido en General Villegas hizo su presentación oficial en la Sudamericana del 2024 también bajo el ala de Martínez contra Independiente del Valle. Con respecto a su rodaje en Primera, sólo estuvo en cancha en tres oportunidades sumando muy pocos minutos. Por otro lado, también levantó los mencionados títulos junto a su compañero siendo una pieza clave del equipo comandado por Mariano Herrón.

Mateo Mendía está a un paso de irse de Boca a Platense

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate contra Millonarios

El "Xeneize" de Claudio Úbeda tendrá acción nuevamente este domingo 18 de enero cuando se enfrente a Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás. La transmisión de dicho encuentro que comenzará a las 21 horas estará a cargo de la plataforma Disney+ en su plan Premium.

