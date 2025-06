Sorpresa total por lo que anunció Paul Pogba sobre Boca: "En la vida"

Paul Pogba, enamorado de la hinchada de Boca en el Mundial de Clubes.

La hinchada de Boca Juniors acumula elogios de todo tipo en pleno Mundial de Clubes 2025, incluso por parte de estrellas internacionales que no tienen ningún vinculo afectivo con el club de La Ribera. Después de los halagos de Pep Guardiola para los fanáticos del "Xeneize", ahora se sumó nada menos que un crack aún vigente como Paul Pogba.

El mediocampista ofensivo de 32 años, que fue campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018, quedó absolutamente sorprendido por el aliento de los seguidores del equipo de Miguel Ángel Russo en un país tan lejano para la Argentina, como lo es Estados Unidos. Por si fuese poco, durante el programa que condujo Sergio "Kun" Agüero en ESPN dejó la puerta abierta para vestir la camiseta azul y oro en algún momento sobre el tramo final de su carrera profesional.

Pogba llenó de elogios a Boca y no descartó jugar allí: "Nunca se sabe"

Consultado por el "Kun" Agüero y su equipo al respecto de la hinchada del "Xeneize" en este Mundial de Clubes, el crack francés respondió: "Me encantó la gente que fue a ver el partido de Boca. Es una locura porque yo fui a Marsella, que es caliente; Nápoli es caliente, pero lo de Boca... Nunca vi eso en mi vida". Incluso, acerca de la chance de calzarse esta remera en algún momento, dejó en claro que "en la vida nunca se sabe...".

De hecho, el ex Juventus detalló cómo fue su encuentro con excompañeros de Manchester United que actualmente juegan en Boca: Sergio "Chiquito" Romero, Marcos Rojo, Ander Herrera y Edinson Cavani. "Charlamos de todo, la vida, la familia, me preguntaron cuánto tiempo me quedaba (de la sanción), normal, hablamos de fútbol. Hacía muchos años que no los veía y hablamos por mensajes, son buena gente", completó el talentoso volante galo que en febrero del 2024 fue sancionado por doping positivo y ahora tiene todo acordado para firmar con el Mónaco de su país natal.

El guiño de Pogba a Racing: "El tercer grande de Argentina"

Los números de Pogba en su carrera

