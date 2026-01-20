¿Riquelme está de novio con Julieta Ortega? Qué dijo la actriz sobre el rumor que lo vincula al presidente de Boca

Tras los rumores que inundaron las redes durante el fin de semana sobre una supuesta relación entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega, la actriz decidió romper el silenció y descartó el romance.

Los rumores habían señalado que Riquelme la habría pasado a buscar por su casa en el barrio de Palermo. Según contó Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, se lo había visto al líder del Xeneize a la espera de Julieta Ortega en su camioneta particular.

Qué dijo Julieta Ortega sobre el romance con Riquelme

“Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que, ni idea. Así que, porque ya me lo preguntaron y casi que les puse la puerta en la cara y perdón por eso. No, no es cierto nada de lo que dijeron”, remarcó la actriz a la salida del teatro en declaraciones a la prensa.

Julieta Ortega se encuentra en Mar del Plata con la obra SEX de Muscari

Sin embargo, la actriz lo negó varias veces. Ante la posible razón por la que había nacido la idea de un supuesto vínculo entre ambos, Ortega señaló: "No tengo la menor idea. Estoy sorpresa como ustedes, no sé, no tengo idea".

La actriz se encuentra en la Costa argentina porque forma parte del elenco de SEX, la obra de José María Muscari. “Imaginate que estoy en Mar del Plata haciendo temporada y no podría estar iniciando un romance con nadie, salvo que sea alguien que esté acá”, subrayó la actriz.

Los periodistas volvieron a insistir y le consultaron si conocía a Juan Román Riquelme. "Lo conozco como conozco a un montón de gente. Conocer a alguien es otra cosa. Eso", sostuvo Ortega sin brindar mayores detalles.

Respecto a cómo se enteró de los rumores, comentó que un periodista le escribió por WhatsApp. "No sé quién es y le dije que no, que de ninguna manera. Pero tampoco quiero ampliar nada porque no sé, me da un poco de pudor hablar de alguien que no tiene que ver conmigo", concluyó.