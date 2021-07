Riquelme: Conmebol le respondió que con el VAR "hubo más justicia"

La entidad que rige el fútbol sudamericano le contestó al vicepresidente e ídolo "Xeneize", que cuestionó la tecnología y dijo que la Copa Libertadores "está perdiendo prestigio".

Tarde pero seguro, llegó la esperada respuesta de la Conmebol para Juan Román Riquelme y para Boca en general después del durísimo comunicado del club por el escándalo con el VAR y las trompadas durante su eliminación de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro en Brasil.

"Estoy convencido de que con la tecnología hubo mucho más justicia que injusticias", expresó el exdelantero argentino Gonzalo Belloso, el Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana que rige este deporte en todo el continente.

"Es todo perfectible y mejorable, incluso las propias herramientas que se utilizan", agregó el directivo en la entrevista con Olé.

La respuesta de la Conmebol a Riquelme

Además, Belloso detalló qué habló con el máximo ídolo y vicepresidente de Boca: "Le dije que tengo un excelente respeto por el árbitro (el uruguayo Esteban Ostojich), que venía de dirigir bárbaro el Brasil - Argentina. Que ellos tuvieron ese criterio en la jugada del gol anulado, que no sé si yo lo comparto realmente, pero es gente idónea, con capacidad y honesta".

"Y la llamada de Riquelme o de cualquier otro dirigente es algo ordinario, atendemos a todos los que nos llaman y tienen inquietudes, así sea arbitral o de disciplina. Venimos del fútbol, los escuchamos, he hablado con varios. Yo puedo pensar una cosa, pero hay que recordar que ese árbitro dirigió la final de Copa América", profundizó el "Pejerrey".

Belloso habló sobre el gol anulado a Boca vs. Mineiro en Brasil

Acerca del tanto no convalidado a Marcelo Weigandt en favor de la visita en Belo Horizonte por la vuelta de los octavos de final, opinó: "Lo que pienso yo de esa jugada es que es reglamentaria, el reglamento le da la derecha al árbitro. Es una cuestión que el IFAB (que rige las reglas del fútbol en el mundo) y la FIFA deben ver, porque no está en mi parecer del todo correcta la regla".

"Los árbitros tienen una jugada en offside, ¿qué querés que te diga? La regla dice que si hay posición adelantada, sea de un metro o de un milímetro, es offside. Es lo que determina una máquina, y en eso no hay error ni de perspectiva ni de nada. Nos puede no gustar la regla, hay que verlo... Lo de la interferencia (de Diego "Pulpo" González al arquero) es interpretativo: ¿qué querés, que demonice al árbitro por eso? ¿Al mismo que venía de la final de la Copa América? Es una jugada de apreciación".

"Todos los goles se revisan más allá de que haya o no un error claro, obvio y manifiesto. Todos se revisan de cero hasta lo último, si no fíjate el gol anulado a Argentina contra Paraguay, el de los 22 toques (por las Eliminatorias)...", recordó el directivo en plena conversación.

"El VAR es una herramienta en evolución, hay una gimnasia que no está aceitada al 100%; hay que hacerse cargo de que algunas Asociaciones no tienen la herramienta del VAR todavía. Nosotros usamos árbitros de las Federaciones, no de la Conmebol. Hay todo un trabajo y una gimnasia que no está hecho en los árbitros, en los periodistas, en los hinchas... En muchos casos pasa, tiene que ser una obligación de la FIFA que se utilice en todas las Ligas", completó Belloso.