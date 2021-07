Boca: el comunicado tras el escándalo con el VAR y la eliminación

La voz oficial del club, firmada por el Presidente Jorge Amor Ameal, es contundente aunque no pide repetir el partido contra Atlético Mineiro en Brasil ni solicita sanciones para los árbitros.

Boca fue eliminado escandalosamente de la Copa Libertadores luego de haber sido perjudicado por el VAR, en los octavos de final contra Atlético Mineiro en Brasil. En consecuencia, el club argentino emitió un comunicado oficia destinado a la Conmebol.

Firmado por el presidente Jorge Amor Ameal, el mensaje es contundente pero, a diferencia de lo que pidieron muchos hinchas del "Xeneize" en las redes sociales, no pidió repetir el encuentro, no solicitó las sanciones para los árbitros involucrados en el gol anulado a Marcelo Weigandt y tampoco anunció el retiro de la institución de las competencias continentales hasta nuevo aviso.

El comunicado oficial de Boca tras el escándalo del VAR y la eliminación en la Libertadores

"El Club Atlético Boca Juniors, institución de 116 años de historia, sufrió en esta serie de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro dos fallos inexplicables anulando goles lícitos que destruyeron el espíritu deportivo del torneo más prestigioso del continente.

Hoy nuestros socios, hinchas, jugadores y cuerpo técnico han sido perjudicados de forma alevosa, interpretando de manera maliciosa e intencionada la tecnología VAR.

Lo acontecido marca un hecho sin precedentes, por ser el único caso en donde ganando los dos partidos de la serie un club queda eliminado de la competencia.

Situaciones como las vividas en las últimas jornadas dejan en manifiesto el manejo tendencioso de nuestro fútbol continental.

Tampoco podemos dejar pasar el hecho que desde la máxima autoridad del Club Atlético Mineiro se fogoneó con expresiones violentas y amenazantes durante varios días hasta llegar a los lamentables hechos en los que fueron damnificados físicamente nuestros jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, quienes tuvieron que estar demorados por más de 12 horas en situaciones lamentables con el fin de no romper la burbuja sanitaria.

Una vez más hemos sido perjudicados por decisiones que poco tienen que ver con lo deportivo y mucho con el manejo arbitrario de una competición que no lo merece".

Juan Román Riquelme habló y destrozó a la Conmebol

El Vicepresidente, máximo ídolo y líder del Consejo de Fútbol "azul y oro" fue durísimo con sus declaraciones para TyC Sports y para ESPN: "No nos dejaron pasar, lo vio todo el mundo... Cuando hacés los goles y no te los quieren cobrar es imposible, no se puede hacer nada. Lo que está pasando es lamentable, la Libertadores está perdiendo prestigio. Es la primera vez que veo que un equipo gana los dos partidos y no clasifica, esto es increíble".