Riquelme confirmó al primer refuerzo de Boca: "Están intercambiando papeles"

Riquelme confirmó que el club está los últimos detalles para presentar un delantero internacional.

El mercado de pases se encuentra a días de bajar sus persianas y Boca es uno de los pocos equipos del fútbol argentino que todavía no logró incorporar un refuerzo. Aunque esa condición podría llegar a cambiar en el transcurso del fin de semana. Esto es producto de que Juan Román Riquelme confirmó que los abogados del club trabajan para cerrar la llegada de un delantero que el equipo tanto necesita.

Lo primero a mencionar es que la llegada de Marino Hinestroza quedó completamente descartada por una diferencia económica que fue aprovechada por Vasco da Gama de Brasil, que cerró un acuerdo con Atlético Nacional. Mientras que la contratación de Kevin Serna está suspendida hasta nuevo aviso, debido a que Fluminense le comunicó al representante que no hay ninguna intención de venta en este mercado y lo convocaron a discutir una mejora salarial.

Ángel Romero llegará con el pase en su poder tras quedar libre de Corinthians

Sin embargo, no son todas malas noticias. “Con Ángel Romeo hablé. Si Dios quiere, ojalá que lo podamos tener con nosotros mañana, pasado o el lunes“.“Ya están intercambiando los papeles los abogados del club con los abogados de Ángel. Ojalá mañana o pasado podamos comunicarle al hincha de Boca que va a poder estar con nosotros. Todo indicaría que va a pasar", expresó Juan Román Riquelme en AZZ.

Lo particular de estas declaraciones es que mientras el presidente del Xeneize daba la entrevista, el delantero paraguayo fue abordado por la prensa de su país y respondió de manera breve y precisa lo que sucederá con su carrera. "No sé todavía, estamos en eso", señaló. Una declaración que repitió en dos oportunidades ante la insistencia de los periodistas por obtener una frase más sobre las negociaciones.

No obstante, los rumores señalan que Boca tendría el camino liberado para quedarse con los servicios de Ángel Romero. Un jugador que viene de quedar libre del Corinthians de Brasil y que de incorporarse deberá realizar un cierto acondicionamiento físico, debido a que no es lo mismo entrenar de manera profesional con otros jugadores que hacerlo en soledad.

Riquelme contra las críticas por la falta de refuerzos

Un comentario bastante recurrente durante el mercado de pases fue la ausencia de refuerzos en Boca y más cuando se encuentra clasificado a la Copa Libertadores. La gota que acabó con la paciencia de los hinchas fue la decisión de Marino Hinestroza de jugar en Brasil después de más de un mes de negociaciones, que siempre se complicaron por pequeñas diferencias economías entre las partes.

“¿Me preocupan los refuerzos? A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. Vos fijate cómo se vive acá, hoy estamos en enero, acaba de arrancar el campeonato… Hace 30 o 40 días Boca era una maravilla, la llegada de Paredes es maravilloso, hizo mejores al resto… Boca no ganó, le faltó poquito para llegar a la final, y ahora ya está, no hablemos más ni de Paredes, ni del asado, ni de lo bien que está Boca. Así no podemos vivir", señaló Juan Román Riquelme.

“Trajimos a Cavani, trajimos a Benedetto. El año pasado trajimos 7 u 8 jugadores de primer nivel. Nos criticaron por traer a Costa y hoy es el mejor central del país. Trajimos a Paredes. Nos tenemos que aguantar que se digan muchas barbaridades“, sostuvo. Además de Ángel Romero, Boca estaría negociando la contratación de Santiago Ascacibar y de un tercer jugador que su nombre todavía no fue expuesto a la prensa.