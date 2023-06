Revelan la decisión de Palermo para la despedida de Riquelme: "El mismo"

Tras los elogios de Juan Román Riquelme a su excompañero, se conoció qué hará el "Titán" con respecto a la que promete ser una noche histórica.

Juan Román Riquelme tendrá el tan esperado partido despedida y se supo la decisión de uno de los ídolos de Boca Juniors: Martín Palermo, máximo goleador en la historia del "Xeneize", tomó una decisión con respecto a su presencia en el homenaje de su excompañero.

Luego de varios años de idas y vueltas y de retrasar su homenaje por distintas razones, Riquelme anunció el pasado miércoles que el 25 de junio será la fecha definitiva para su despedida oficial del fútbol, lo que promete ser una noche inolvidable para los fanáticos y el ídolo. Con la expectativa de ir conociendo quiénes estarán en el mítico estadio, una de las figuras que generaba ilusión en el hincha era la de Palermo. Sin embargo, no podrá darse el encuentro.

La decisión de Martín Palermo sobre el partido despedida de Juan Román Riquelme

Martín Palermo, casi a la misma altura que Román en la idolatría del "Xeneize", no dirá presente en La Bombonera y el encargado de anunciar el motivo fue el presidente de Platense, Sebastián Ordoñez, en diálogo con Radio La Red: "Palermo no va a ir, no le dan los tiempos, porque jugamos el mismo día”.​​​​​​

Es que ese mismo 15 de junio, "El Calamar" jugará ante Arsenal en Sarandí por la Liga Profesional de Fútbol a las 15.30 horas. Si bien el encuentro de la gloria de Boca será a partir de las 21, la logística para que el entrenador pueda trasladarse a La Boca no parece sencilla y se perdería la chance de festejar junto al 10, con quien ganó tres Copa Libertadores.

Más allá de que ambos reconocieron que mientras fueron compañeros no tenían relación fuera de la cancha, en los últimos años se los observó juntos y aquella etapa de desencuentros pareció haber quedado lejana. A no ser que haya un cambio de último momento, los hinchas se perderán la chance de ver a Riquelme y Palermo juntos en una noche especial.

Juan Román Riquelme anunció que Lionel Messi estará en su despedida

Después de un largo tiempo, finalmente Juan Román Riquelme anunció el día de la despedida en la cancha de Boca. Uno de los máximos ídolos de Boca de todos los tiempos reveló, finalmente, cuando será el día para decirle adiós al crack luego de haberse ido del club hace varios años. En ese sentido, aseguró que tendrá a Lionel Messi en ese día.

El crack aseguró que Lionel Messi será parte de la fiesta y que jugará en ese encuentro el 25 de junio en la Bombonera. Sin embargo, no indicó cuáles serán el resto de los jugadores que puedan ser parte, pero añadió que habrá dos equipos entre los que están Boca y la Selección Argentina, por lo cual es posible que Messi tenga una foto con la camiseta xeneize. En la misma respuesta indicó: "Maradona y Messi son los dos mejores jugadores que yo vi jugar. Y con los que tuve la suerte de ser compañeros".

¿Quiénes serían los invitados al partido despedida de Riquelme?

Mas allá de la presencia de Messi, y aunque aún no se ha oficializado la lista de invitados, siempre se ha considerado la posibilidad de reunir a todos los jugadores que estuvieron junto a Riquelme en los títulos mas importantes obtenidos en el Xeneize. Por lo tanto, se planearía formar dos equipos: uno compuesto por los campeones de América en 2000 y 2001, y el otro por los campeones de 2007.

Entre los invitados destacados al partido de despedida de Juan Román Riquelme se encuentran Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Bianchi, quienes tienen una conexión histórica con los títulos nacionales e internacionales que Boca ha ganado. Juntos, ganaron tres Copas Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Copa Intercontinental y cuatro torneos locales. Además, también se espera la presencia de otros campeones de la Libertadores, como Marcelo Delgado, Clemente Rodríguez y varios jugadores con los que Román logró grandes éxitos en Boca. Es importante destacar que muchos de estos jugadores ahora trabajan en el Consejo del Fútbol, como Mauricio Serna y Marcelo Delgado, por lo que también se espera su presencia en el evento de despedida de Riquelme.