Dónde ver online Boca vs. Olimpia de Paraguay: a qué hora es el partido y dónde seguir la transmisión

Boca se prepara para un nuevo amistoso.

Boca continúa con su preparación de cara a lo que será el comienzo de la temporada 2026. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda enfrentará a Olimpia de Paraguay en San Nicolás, donde se juega una parada más para probar a sus futbolistas con vistas al inicio del torneo Apertura, uno de los tres campeonatos que afrontará el equipo Xeneize, junto con la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

El conjunto azul y oro viene de disputar un amistoso a puertas abiertas y ante una Bombonera repleta frente a Millonarios de Bogotá, en el marco de un partido homenaje para Miguel Ángel Russo, entrenador que fue campeón en ambos clubes. Pero si se trata de lo futbolístico, fue un chato 0 a 0 que desnudó muchos aspectos a seguir mejorando en el equipo.

Cuándo juega Boca frente a Olimpia y por dónde ver en vivo por TV online

El Xeneize se enfrenta ante Olimpia de Paraguay este domingo 18 de enero a las 21 horas en el Estadio Único de San Nicolás .

este domingo 18 de enero a las 21 horas en el . El encuentro estará disponible en el Plan Premium de Disney+

Los antecedentes entre Boca y Olimpia

El duelo entre ambos equipos tiene varios antecedentes históricos, en donde el conjunto paraguayo se presenta como una "bestia negra" para el Xeneize. Resulta que en los tres duelos que tuvieron por eliminación directa en Copa Libertadores, en todos se impuso Olimpia. El más importante fue la final de 1979, donde los paraguayos se impusieron con un global de 2 a 0.

Boca y Olimpia en un duelo por Copa Mercosur que ganó el Xeneize.

Después, en la Copa Libertadores de 1989 se enfrentaron en octavos de final. La ida fue en Para Uno el 05 de abril, con victoria de Olimpia 2-0 con dos goles de Raúl Vicente Amarilla. La revancha, el 12 de abril, Boca ganó 5-3 y en penales terminó avanzando Olimpia. Y en la edición de 2002, el equipo guaraní lo eliminó tras empatar 1 a 1 en Buenos Aires y ganar 1 a 0 en Asunción, en lo que fue la única vez en cinco años que Boca no llegó a la final, entre el 2000 y el 2004.

La última vez que Boca y Olimpia se batieron a duelo fue el 9 de octubre de 2016, en un amistoso que terminó en un empate 2 a 2 en el estadio 23 de agosto de Jujuy. Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Darío Benedetto y Walter Bou; mientras que Julián Benítez y William Mendieta anotaron los tantos del Decano.