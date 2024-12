Preocupación para Fernando Gago por un titular antes de Boca vs. Independiente

Preocupación para Gago por un titular de Boca antes de jugar con Independiente

Mientras en Boca Juniors planifican todo para lo que será el cruce ante Independiente por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024. Con el objetivo de sellar su clasificación a la Copa Libertadores 2025, Fernando Gago recibió una mala noticia que impactó en el cuerpo técnico. Se trata de la lesión de un habitual titular del equipo que está en duda para jugar contra el "Rojo". Si bien restan los resultados de los estudios, la situación encendió las alarmas en el "Xeneize".

Se trata de Jorge Nicolás Figal, quien ya arrastra una molestia desde hace varios compromisos pero "Pintita" lo mantenía en el verde césped ya que es uno de los pilares de su defensa más allá de algunos rendimientos que no convencen a los hinchas. Según trascendió, es posible que el experimentado zaguero se pierda este duelo que tendrá lugar en la Bombonera y volvería a la actividad recién en 2025. Claro que todo dependerá de la decisión que tome el entrenador, quien definirá la formación inicial en los próximos dias.

La molestia en el tobillo que aqueja al central lo obligaron a someterse a exámenes médicos este martes 10 de diciembre, a menos de una semana de jugar contra Independiente. La buena noticia es que después de cumplir una fecha de suspensión regresaría Marcos Rojo a la zaga central, la cual compartiría con Lautaro Di Lollo. Por otro lado, también tiene serias chances de volver Aaron Anselmino, aunque Gago será quien defina los once para cerrar la temporada.

Nicolás Figal está en duda en Boca Juniors para jugar contra Independiente

¿Qué necesita Boca para ir a la Copa Libertadores 2025?

Cabe destacar que el "Xeneize" todavía no tiene su pase confirmado. Si Vélez Sarsfield gana la Copa Argentina y Talleres la Liga Profesional, los de "Pintita" irán directamente a la fase de grupos. Si los de Liniers gritan campeón el miércoles contra Central Córdoba y el domingo contra Huracán perjudicarán a los de La Ribera, que irán entonces a la repesca.

Cuándo juega Boca vs. Independiente por la Liga Profesional de Fútbol 2024

El equipo de Gago y el de Julio Vaccari se medirán este sábado 14 de diciembre a las 19.15 horas de Argentina en la Bombonera por la última fecha del torneo local. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales de cable ESPN Premium o TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Hola Boca: Gago ya piensa en 3 jugadores para pedirle refuerzos a Riquelme

Más allá de las fechas finales de la Liga Profesional de Fútbol 2024, Boca Juniors y el entrenador Fernando Gago ya planifican el próximo mercado de pases. En las permanentes conversaciones con el presidente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, el cuerpo técnico entiende que el equipo necesita refuerzos en todos los sectores de la cancha, aunque la prioridad está en la defensa.

En este contexto, por el momento hay tres apuntados en ese sector, aunque lo más probable es que no lleguen todos juntos como fichajes. Si bien esta situación puede ir mutando con el correr de los días, los elegidos son Gonzalo Piovi, Bruno Amione y/o Tomás Palacios. Ellos son argentinos y no ocuparían el cupo de extranjero en el caso de arribar a La Ribera, aunque el presente es bien diferente. Los imponderables en esta posición fueron una constante a lo largo del año: las lesiones de Marcos Rojo, Aaron Anselmino y Cristian Lema, más el bajo nivel de Jorge Figal y haber "colgado" a Nicolás Valentini no le dieron garantías a los estrategas del conjunto "azul y oro".