Máximo Kirchner elogió a Riquelme por su trabajo en Boca: "Se le plantó a Macri"

El diputado por el Frente de Todos habló sobre el trabajo de Juan Román Riquelme en el Xeneize y aseguró que, además, es "fundamental" el trabajo del exenganche.

Máximo Kirchner es un reconocido hincha de Racing y, desde siempre, ha hablado la importancia que tuvo el club tanto en su vida como en la de su padre. Sin embargo, esta vez el diputado por el Frente de Todos se tomó un minuto para hablar de la función de dirigente de Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca Juniors, y aseguró: "Me gustó que le haya ido bien después de lo que lo maltrató la prensa".

Hace dos fines de semana, Boca Juniors se quedó con el título de la Liga Profesional luego de que Franco Armani, arquero de River, le atajara un penal a Jonatan Gómez de Racing en el partido que disputaron entre sí. En este punto, Máximo Kirchner reconoció que con Riquelme ahí "no le dolió tanto" la derrota. En charla con El Método Rebord, Kirchner aseguró: "Me gustó que le haya ido bien después de todo lo que lo maltrató la prensa. Mucho castigo para un tipo que ganó títulos, que le dio tanto a Boca. Y además un jugador tremendo".

Con respecto a su opinión sobre cómo es Juan Román Riquelme en su función de dirigente, Máximo Kirchner recordó -con una sonrisa- que Riquelme "siempre ha sido mal arriado y se le plantó a Macri, además. Y a todos". También recordó la conocida conferencia de prensa en la que Carlos Bianchi dejó hablando solo al exmandatario. "También lo hizo Bianchi en su momento, había más debate en Boca que en el PRO". Sin embargo, además agregó: "Me parece bueno que haya ex jugadores. Es un tipo que cree también en los clubes como sociedades civiles y no como Sociedades Anónimas".

Más allá de su trabajo como dirigente y el cruce histórico con Mauricio Macri, Máximo Kirchner también destacó que el trabajo se ve en este plantel de Boca: "Hoy te das cuenta. Cuando Villa no podía jugar, va y ponen a Zeballos. Después se fractura y aparece Langoni. Eso es un trabajo de los chicos. Y está muy bueno lo que hace con el trabajo identitario que es fundamental para cualquier proceso. Político, deportivo. Cualquiera. El tema de la identidad y la autoestima".

En una entrevista anterior, Riquelme había asegurado que "en la vida hay que ser agradecido de que Bianchi haya sido el DT de nuestro club: nos enseñó a competir, compartimos muchas cosas". Allí destacó sobre el estratega que ganó tres Libertadores y dos Intercontinentales en el club, entre otros trofeos.

A puro elogio con "El Virrey", el mejor entrenador de la historia del "Xeneize", Riquelme resaltó: "Hoy yo no estaría donde estoy y mis compañeros... A mí me quieren por Bianchi". Sobre el final llegó la declaración más picante de Román, ya que dijo en vivo que "Macri, de no ser por Bianchi, no hubiese llegado a donde llegó", en referencia nada menos que a la presidencia de la Nación (2015-2019).