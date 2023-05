Martín Liberman operó para Mauricio Macri en Boca y lo fulminaron: "Sobres"

Martín Liberman operó para Mauricio Macri y Daniel Angelici en Boca y lo fulminaron en las redes sociales. Los mensajes sobre el candidato de la oposición, Andrés Ibarra.

Martín Liberman volvió a operar para Mauricio Macri y Daniel Angelici en la política de Boca, por lo que lo fulminaron en las redes sociales. A través de su cuenta oficial de Twitter, el periodista deportivo elogió a Andrés Ibarra, el próximo candidato a presidente del club por la oposición en las elecciones de diciembre de 2023.

Sin embargo, los cuestionamientos no tardaron en llegar y liquidaron al conductor de Star+ por su macrismo explícito. Si bien lo acusaron de recibir "sobres" por parte de la oposición política del "Xeneize", el presentador de 46 años se defendió y hasta explicó que no suele ir a actos de ese tipo aunque lo inviten.

Liberman operó para la oposición macrista en Boca y lo liquidaron: "Todo lo contrario"

Luego del evento de lanzamiento de Ibarra en el que Macri estuvo presente, "El Colorado" apeló a su perfil de Twitter y opinó que "Boca tiene oposición firme". Además, reveló: "Me cuentan que en el acto hay muchos exjugadores apoyando como (Diego) Cagna, (Roberto) Abbondanzieri, (Martín) Palermo, (Miguel Ángel) Bríndisi, (Pablo) Mouche, (Jesús) Datolo". Incluso, comunicó que "por vídeo" estuvieron (Guillermo) Barros Schelotto y (Sebastián) Battaglia" y expresó: "Se pone lindo esto… Se lanzó Andrés Ibarra".

irónicos y fuertes en los comentarios, algunos usuarios lo desafiaron: "¿Te cuentan? ¿No te invitaron?". No obstante, Liberman citó dicho mensaje y aclaró: "No voy a actos políticos de ninguna agrupación ni de ningún club. No corresponde. Yo informo". "También puedo informar q la relación (Jorge Amor) Ameal / Román (Riquelme) está deteriorada".

"¿A vos no te invitaron, ´Colo´? Qué lástima...", insistió otro de sus seguidores, a pura ironía. "Sí, claro. Y agradeci pero no voy a actos partidarios. Ibarra es un tipo serio, gane o pierda. Tiene gestión, no es un improvisado". A partir de allí se desataron mensajes de todo tipo contra él y quedó en ridículo.

Los palazos para Liberman tras operar para el macrismo en Boca

Los hinchas que le escribieron en las publicaciones al "Colorado" lo hicieron con comentarios como: "Siempre del lado de Riquelme", "me gustó vuestro sobre", "es fácil: hay que ver dónde estás parado vos y automáticamente pararse del lado contrario", "¿por cuántos kilos de helado es esto?" y "si tuviera que votar me dijo dónde estás vos y elijo lo contrario".