La inesperada jugada de Boca con un futbolista que perjudica a Racing en Copa Libertadores

Boca Juniors reclama un dinero adeudado de un jugador que es clave en el nuevo Racing de Fernando Gago.

El conflicto entre Boca y Racing: el "Xeneize" no enviará el transfer de Agustín Almendra hasta que el jugador no devuleva el dinero que adeuda.

El conflicto entre Boca y Racing: el "Xeneize" no enviará el transfer de Agustín Almendra hasta que el jugador no devuleva el dinero que adeuda.

Racing espera con ansias los octavos de final de la Copa Libertadores y ya sabe que no podrá contar con una de sus figuras. La "Academia" se vio perjudicado por una determinación de Boca Juniors y perderá a uno de sus refuerzos para el torneo internacional.

El equipo de Fernando Gago necesita sumar caras nuevas de cara al segundo semestre, luego de varias bajas por lesión o porque se marcharon del club. Si bien cerró a un jugador meses antes del inicio del mercado de pases, el equipo de Avellaneda recibió una mala noticia en la previa al choque contra Atlético Nacional de Colombia.

La determinación de Boca que perjudica a Racing

A comienzos de julio, Racing cerró el arribo de Agustín Almendra, como jugador libre, proveniente de Boca. Después de haber rechazado la propuesta de renovación del Consejo de Fútbol, el volante de 23 años no volvió a ser tenido en cuenta, se mantuvo entrenando desde el 2022 con el plantel de la Reserva y arregló su llegada a la "Acadé".

Desde los primeros días de julio, Almendra comenzó a entrenar en su nuevo equipo y con la mente puesta en lo que sería una nueva experiencia. Sin embargo, el jugador no podrá calzarse la camiseta "Celeste y Blanca" por un conflicto económico ue todavía persiste con su anterior club.

Almendra deberá esperar para su debut con Racing.

Es que a mediados de 2021, cuando el oriundo de San Francisco Solano aún tenía vínculo por dos años más, la dirigencia del "Xeneize" le transfirió 500 mil dólares como forma de adelanto por una posible venta al exterior, con la condición de que se devolviera tal monto en caso de que no sucediera su salida. Y el problema estalló ahora.

Como Almendra no reintegró el pago, desde la dirigencia de Boca actuaron en consecuencia y no le enviaron a sus pares de Racing el transfer que habilita al mediocampista a jugar con Racing. De esta manera, se perderá la llave ante el equipo colombiano debido a que no pudo ser inscrito en Conmebol.

La manera de solucionarlo es que, con el correr de esta semana, Almendra devuelva los 500 mil dólares a Boca y, a partir de ahí, la "Acdemia" pueda enviar los papeles que certifican que es 100% jugador de la institución. En ese caso, podría hacer su debut en un hipotético cruce de cuartos de final de la Libertadores y luego en la Copa de la Liga.