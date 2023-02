La furia de ex Boca contra Juan Román Riquelme en las redes sociales

La furia de un exjugador de Boca contra Juan Román Riquelme en las redes sociales, por no haber bajado a la cancha a entregarle la plaqueta a su excompañero Martín Palermo.

Un exjugador de Boca que fue compañero de Juan Román Riquelme disparó contra el vicepresidente del club a través de las redes sociales. Al parecer, al delantero que supo brillar en varias instituciones del fútbol argentino le molestó que el ídolo del "Xeneize" no bajara a la cancha de La Bombonera a entregarle él mismo la plaqueta a Martín Palermo, el máximo goleador de la historia del equipo de La Ribera y actual entrenador de Platense.

El que protagonizó un polémico Me Gusta contra Román fue Pablo Mouche, quien compartió el plantel con el exmediocampista entre 2007 y 2012. De hecho, juntos ganaron cinco títulos y se entendieron bien dentro del campo de juego, aunque el atacante de 35 años ahora atacó al dirigente que maneja todo el fútbol en la institución porque los encargados de darle la distinción en el homenaje al "Titán" fueron dos integrantes del Consejo de Fútbol: Marcelo "Chelo" Delgado y Mauricio "Chicho" Serna.

Mouche, ex Boca, disparó contra Riquelme

El jugador que vistió varias camisetas en el país le dio un Like en su cuenta oficial de Twitter (@pmouche_oficial) a un hincha del "Xeneize" que liquidó a Román. Con una foto con Carlos Tevez, ambos de espaldas, en la despedida del "Apache" del club, el fanático cuestionó los manejos del directivo con los otros emblemas desde que regresó a La Ribera en diciembre de 2019.

El polémico Like de Mouche contra Riquelme por Boca.

El hincha de Boca posteó, con relación a Riquelme: "No fue a buscar a Diego (Maradona), no recibió a Palermo, echó por teléfono a (Rolando) Schiavi y a (Nicolás) Burdisso, a ´Seba´ Battaglia ya sabemos… Al único que acompañó fue a Tevez, pero para que se vaya". Con ese MG, Mouche demostró que le fastidiaron ciertas actitudes de su excompañero en cuanto al trato con sus colegas ya retirados que también son muy queridos por los fanáticos del equipo de La Ribera.

Mouche desmintió la mala relación con Riquelme: "Siempre fue buena"

Entrevistado en 2022 por el portal Puro Boca, el ex Banfield, Lanús y San Lorenzo despejó los rumores que señalaban que el vínculo con el exvolante se había roto. "La relación con Román siempre fue buena. Algunos lo llaman diferencias, pero son las de un pendejo de 20 años con un referente... Siempre hubo mucho respeto", declaró el futbolista en aquel entonces. Sin embargo, este Me Gusta indica que la relación entre ambos no terminó de la mejor manera.