La frase de Dibu Martínez que maravilló a todo Boca: "Por encima"

Dibu Martínez dio una opinión acerca de Boca que maravilló a los hinchas del "Xeneize". Qué dijo el arquero de la Selección Argentina campeona del mundo.

Emiliano "Dibu" Martínez pronunció una frase que enloqueció a los hinchas de Boca en las redes sociales. El arquero campeón de América y del mundo con la Selección Argentina volvió a referirse al fútbol nacional, después de lo que dijo alguna vez acerca de que su estadio preferido es El Monumental de River. Es este caso, los elogios fueron solamente para "El Xeneize".

El guardavalla marplatense de 30 años surgido en Independiente le brindó una entrevista al portal deportivo GOAL y allí habló maravillas acerca de los hinchas del club de La Ribera. El jugador de Aston Villa habló desde Inglaterra y le tiró flores a uno de los equipos más populares de su país natal.

Dibu Martínez dijo que la mejor hinchada es la de Boca: "Está por encima"

Consultado sobre la comparación entre los simpatizantes de cada equipo del medio local, el portero opinó que "el mejor público es el argentino" en general. Si bien al principio prefirió no elegir a alguna puntual, agregó que "cualquier hinchada en Argentina podría ser la mejor, pero creo que la de Boca Juniors está por encima". Si bien anteriormente Emiliano había destacado al Monumental porque "su atmósfera es increíble", en el pasado ha publicado historias de Instagram mientras alentaba a "La Albiceleste" en uno de los palcos.

Dibu Martínez alentó a la Selección Argentina en La Bombonera.

El Kun Agüero: "Los hinchas de Boca son más fanáticos que los de River"

Mientras charlaba en vivo con el streamer español Ibai Llanos, el ex Manchester City aseguró que "los hinchas de Boca son mucho más fanáticos que los de River". Incluso, manifestó que "Boca sale campeón de la Liga y son capaces de ir al Obelisco una semana seguida. Y por ahí un fanático en serio, capaz que está un mes ahí en el Obelisco. ¡Campeón, campeón, campeón!". Al mismo tiempo, quien se retiró a finales de 2021 por una arritmia cardíaca señaló que "los de River son más light, van una vez o capaz ni van al Obelisco si salen campeón".

En la misma línea, el ex Atlético de Madrid aseguró que "lo que tiene Boca es que la gente es muy fanática, demasiada fanática al extremo". Allí fue cuando le apuntó a la prensa, ya que destacó que "no sólo eso, sino que el mismo periodismo en Argentina parece ser que si Boca pierde, para ellos es mejor". "Porque da más views (vistas), ¿no?", acotó Ibai. "Claro. Son los dos que más gente tienen en Argentina, hay un gran debate sobre quién tiene más gente", le respondió el exgoleador de 34 años.

"Aquí se trata de que tú eres más de Boca que de River", bromeó su amigo vasco, aunque el ex-Barcelona lo negó: "¡No, no no! Yo lo digo porque tengo amigos que son de Boca y los veo que son muy fanáticos". En ese sentido, explicó que "dos horas antes de que juegue Boca están hablando: ´A ver quién juega, el técnico tiene la culpa, ¿y este por qué juega?´". "Y es un grupo normal... ¡Dejé de hablar de Boca, no me rompas las pelotas!", concluyó Agüero.