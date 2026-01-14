La formación de Boca vs. Millonarios, con 4 bajas y cambio de esquema

El primer 11 de Boca con cambio de esquema, una duda y cuatro bajas para el debut del 2026 vs. Millonarios

Boca Juniors enfrentará a Millonarios de Colombia en el primer partido de la pretemporada 2026 en La Bombonera en una jornada por demás especial. Este cotejo que tendrá lugar desde las 19 horas será en homenaje a Miguel Ángel Russo, fallecido el pasado 8 de octubre. El mencionado DT comandó a ambos equipos en momentos clave de su vida que los unieron mucho más al fútbol. Este hecho emotivo llevó a que se pacte este compromiso entre el equipo que hoy está al mando de Claudio Úbeda y su par "Albiazul".

Para el encuentro en cuestión, el "Sifón" le queda una duda para confirmar a los 11 y no sólo cambiará de esquema teniendo en cuenta lo visto en 2025. El entrenador dejó afuera de la lista de convocados a cuatro futbolistas que no estaban en condiciones de sumar minutos y también optó por la vuelta de un referente a la titularidad que sin dudas necesita rodaje. Por supuesto, teniendo en cuenta el año que tienen por delante con torneos locales y Copa Libertadores, dar el primer paso con un triunfo puede ser fundamental.

Las bajas de Boca para el debut del 2026 contra Millonarios de Colombia

Desde las redes del club confirmaron las lesiones que padecen cuatro jugadores del "Xeneize" que se perderán el primer compromiso de la pretemporada y hay preocupación pensando en el debut del Apertura. Es el caso de Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Edinson Cavani y Milton Giménez, quienes tampoco formaron parte de la nómina oficial presentada por la institución. De esta manera, se espera que estén disponibles para enfrentar a Deportivo Riestra el domingo 25 de enero en La Bombonera por el campeonato local.

En cuanto al defensor, sufre de una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho, según informó el Departamento Médico de Boca. El volante chileno se recupera de una sinovitis en su rodilla derecha, por lo que se estima que pueda volver próximamente a las canchas. El "Matador", por su parte, atraviesa una lumbalgia y su compañero de ataque presenta una pubalgia. Con estas ausencias, Úbeda definió un posible 11 al que volvería el español Ander Herrera en el mediocampo como una de las sorpresas.

Ander Herrera será titular en Boca vs. Millonarios de Colombia

Los 11 de Boca, con cuatro bajas y cambio de esquema confirmado

En principio, el DT optaría por un 4-3-3 a diferencia del 4-4-2 habitual que utilizó en la recta final del Torneo Clausura 2025. Hay una sola duda por definir y es en el ataque entre Brian Aguirre o Kevin Zenón, pero los diez restantes estarían confirmados. De esta manera, los once serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Aguirre o Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

A qué hora juegan Boca vs. Millonarios de Colombia: TV y cómo ver el partido online

El "Xeneize" y el "Albiazul" se verán las caras este miércoles 14 de enero en La Bombonera desde las 19 horas. Será el primer compromiso para el equipo de Úbeda en este 2026 y la transmisión estará a cargo de Disney+ en su plan Premium. El domingo 18 a las 21 horas se jugará el segundo partido amistoso contra Olimpia de Paraguay en San Nicolás.