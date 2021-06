Jugaba en Boca, Tinelli se lo llevó a Badajoz y hasta hoy se arrepiente: "Me equivoqué"

Fue una de las promesas salidas de las Inferiores de Boca y jugó en Primera División, pero decidió irse al club de Marcelo Tinelli en España y su carrera dio un giro de 180 grados. El relato de Adrián Guillermo, ex futbolista argentino.

Adrián Guillermo es un ex futbolista de 41 años que tuvo sus inicios en Boca Juniors y hasta llegó a tener minutos en la Primera División. Sin embargo, a fines del año 1999 decidió marcharse a Europa a un club del ascenso español que había sido adquirido por Marcelo Tinelli: el Badajoz. En cuanto a esta experiencia, que luego le valió regresar de su préstamo y no ser tenido en cuenta por Carlos Bianchi, "El Escobillón" reconoció que hasta el día de hoy se arrepiente: "Me equivoqué".

En diálogo con TNT Sports, Adrián Guillermo aseguró: "Me equivoqué yo en irme de Boca y haberme ido a España. La familia es bostera, yo amo a Boca, quedó un recuerdo muy lindo. Antes era más difícil debutar en la Primera de Boca. Yo jugué por una desgracia que le pasó al Mellizo Barros Schelotto. Hoy en día los pibes debutan más rápido, por este virus le puede tocar a cualquiera jugar".

"Lo que me favoreció a mí es que me crié en el club, no me pesó. Me divertía mucho en La Bombonera, los pocos partidos que jugué en el club creo que lo hice bien", agregó "El Escobillón", quien tuvo un comienzo prometedor en el fútbol argentino, llegando incluso a jugar en las selecciones juveniles de la República Argentina.

Al respecto, el protagonista expresó que los médicos de aquel entonces del combinado "albiceleste" le realizaron una intervención fallida que perjudicó su estado físico: "Los médicos de la Selección me hicieron mal en la rodilla, me infiltraron para jugar un partido. Hasta el día de hoy me duele la rodilla, todos los días estoy esperando que me llame alguno de la Selección. La gente siempre habla por hablar. Mi causa de la lesión fue cuando me infiltraron en la Selección, yo tenía 18 años".

El sorpresivo anuncio de Marcelo Tinelli en ShowMatch: "Salimos"

En el aire de El Trece, Marcelo Tinelli sorprendió a sus televidentes y a todo ShowMatch anunciando un cambio inesperado en la grilla semanal. Debido al partido que la Selección Argentina deberá jugar ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, el "Cabezón" tomó la determinación de no salir al aire este jueves para no ver afectado su rating. Claro, la mayoría de los argentinos estará sintonizando el encuentro de fútbol, que comienza a la misma hora que el programa de LaFlia (21 horas).

Tomando la palabra y dedicándole unos segundos a hacer pública esta decisión, Marcelo Tinelli aseguró: "Les cuento que esta semana salimos al aire hoy lunes, el martes y el miércoles con La Academia, y el viernes volvemos con el especial de humor. El jueves no estamos porque juega la Selección Argentina”. Así las cosas, y como ocurrió con MasterChef Celebrity, Tinelli vuelve a modificar sus horarios en pos de no ser perjudicado aún más por la competencia directa.