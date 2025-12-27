Giro inesperado con Ascacíbar: Boca recibió una sorpresiva propuesta para que sea refuerzo

Santiago Ascacíbar vuelve a estar en el radar de Boca Juniors en pleno mercado de pases, mientras River Plate mantiene sus negociaciones en pausa.

El mercado de pases sumó un giro inesperado que involucra a Boca Juniors y River Plate. Con las negociaciones frenadas en el "Millonario", Santiago Ascacíbar apareció en el radar "Xeneize" tras un ofrecimiento directo de su entorno. En La Bombonera analizan el escenario y no descartan avanzar, pese a que el mediocampo no era una prioridad inicial.

Cuando todo indicaba que el futuro de Ascacíbar podía terminar en River, el escenario cambió de manera abrupta. Con las charlas en stand by por parte del club de Núñez, que decidió enfocarse primero en cerrar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, agentes del mediocampista se comunicaron con la dirigencia de Boca.

Según reveló este sábado TyC Sports, el contacto se produjo en el inicio del mercado de pases y despertó atención inmediata en el club de La Ribera, que comenzó a evaluar la posibilidad sin descartar un avance formal en las próximas semanas.

El ofrecimiento a Boca y la postura de Boca

Tal como ocurrió recientemente con el caso de Gastón Hernández, el representante de Ascacíbar se comunicó directamente con la dirigencia xeneize para acercar la chance de incorporar al volante de 28 años. Se trata de una dinámica cada vez más frecuente en el fútbol argentino, donde los entornos de los futbolistas exploran distintas alternativas antes de que los clubes aceleren negociaciones concretas.

El futbolista de Estudiantes de La Plata llega respaldado por un gran presente deportivo: viene de cerrar una temporada consagratoria con Estudiantes, en la que fue una de las figuras del equipo campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones, consolidándose como uno de los mediocampistas más regulares del fútbol local.

En Boca, el análisis es cuidadoso. Si bien la prioridad del mercado está puesta en la llegada de un defensor central y al menos dos delanteros, el nombre de Ascacíbar no pasa desapercibido. Se trata de un volante polifuncional, con capacidad para desempeñarse como volante central o interno, un perfil que Juan Román Riquelme ya había intentado sumar en mercados anteriores.

Ese antecedente le da otro peso a la situación. Puertas adentro, nadie descarta iniciar gestiones formales si se dan las condiciones económicas y contractuales, aunque por ahora no hay una negociación avanzada.

El factor River Plate y las prioridades del Millonario

Del lado de River, la estrategia fue clara: antes de avanzar por Ascacíbar, el club decidió cerrar otras incorporaciones prioritarias. Esa pausa abrió la puerta para que Boca se meta en la conversación, generando un nuevo capítulo en la histórica rivalidad también fuera de la cancha.

La falta de aceleración del "Millo" no implica un retiro definitivo, pero sí dejó una ventana que el entorno del jugador aprovechó para mover fichas en paralelo.

Contrato vigente y una puerta abierta en Estudiantes

El exjugador de Hertha Berlín tiene contrato con Estudiantes por un año más, aunque el contexto deportivo parece haber marcado un punto de inflexión. Tanto el propio futbolista como el presidente del club, Juan Sebastián Verón, dejaron entrever públicamente que, tras la gloria alcanzada en 2025, podría ser el momento indicado para una salida anticipada.

En el "Pincha" reconocen que el ciclo atraviesa una etapa de definición y que, ante una oferta importante, no pondrían trabas excesivas a una transferencia, por lo que podría haber una charla entre ambas instituciones en los próximos días.