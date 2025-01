En la Roma tomaron una cruda decisión con Paredes que afecta a Boca

Impacto en Boca por la tajante decisión de la Roma con Paredes

La Roma de Italia tomó una contundente decisión con Leandro Paredes en medio de los rumores que lo vinculan a Boca Juniors. Si bien todavía no se concretó su pase al "Xeneize", lo cierto es que el interés está tanto por parte del campeón del mundo con la Selección Argentina como también de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme. Sin embargo, en el elenco que milita en la Serie A sorprendieron al conjunto "Azul y Oro" desde el otro lado del mundo.

La chance de que el volante arribe a la institución para disputar no sólo la temporada 2025 en el fútbol argentino sino también la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes está cada vez más cerca de sellarse. Sin embargo, los hinchas continúan a la espera ya que resta que lleguen a un acuerdo. Más allá de esto, Claudio Ranieri -DT de la "Loba"- determinó que el mediocampista será titular este jueves 30 de enero por la UEFA Europa League.

El equipo italiano enfrenta al Eintracht Frankfurt de Alemania por la octava jornada con el fin de asegurarse un lugar en los 16avos de final del torneo continental. Con sólo 9 unidades -producto de dos victorias, tres emptates y dos derrotas, quedaron lejos de los primeros ocho de la tabla para clasificar a octavos. Ante esta situación y con varios clubes por debajo, el elenco romano están obligados a sumar de a tres para avanzar de ronda.

La formación de la Roma para el duelo ante el Frankfurt de Alemania por la UEFA Europa League

Los números de Leandro Paredes con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados : 31.

: 31. Goles : 5.

: 5. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2012.

Impacto por las palabras del entrenador de Roma sobre Leandro Paredes

El futuro de Leandro Paredes continúa siendo una incógnita a pocos días del cierre del mercado de pases. Mientras la Roma, su actual equipo, se prepara para dos partidos clave (jugará este jueves frente al Eintracht Frankfurt para definir su clasificación a la siguiente fase de la Europa League y el domingo por Serie A ante el líder Napoli), el volante de la Selección Argentina está en negociaciones con Boca Juniors para regresar al club en el que tuvo su debut futbolístico. En medio de los rumores y las versiones cruzadas, Claudio Ranieri, entrenador del Giallorossi, habló sobre su posible salida y dejó una contundente frase.

"Todos los rumores sobre Leandro los he escuchado de ti y no de él", comenzó diciendo el director técnico campeón de la Premier League con el Leicester en 2016. "Pero si el no quiere quedarse, como dije con (Mario) Hermoso (que se va a préstamo al Bayer Leverkusen), no pondré freno", sentenció, dejando en claro que la decisión final está en poder del futbolista y el arreglo que alcance con el 'Xeneize'. "(Bryan) Cristante es un jugador redescubierto, podría sustituirlo. Tiene otras características y por eso también podrían jugar juntos, eso me alegra. En Udine sabía que sin Leandro habría perdido calidad, pero era algo que tenía que hacer y también estaba convencido de los jugadores que tenía", añadió.