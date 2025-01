Boca se ilusiona: Gastón Edul confirmó lo que todo el Xeneize espera sobre Paredes

Gastón Edul confirmó lo que todo Boca espera sobre Paredes

En Boca Juniors sueñan con que Leandro Paredes finalmente se calce la camiseta en este mercado de pases para disputar esta temporada con el objetivo de ganar varios títulos. El volante, que actualmente se desempeña en la Roma, es capitán y titular, está en la mira de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme, pero todavía no se concretó su vuelta. Ante esta situación, el periodista Gastón Edul habló al respecto y confirmó lo que los hinchas esperan.

Es que el "Xeneize" afrontará no sólo los torneos locales, sino también la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes en 2025, por lo que necesita jerarquía en el plantel de Fernando Gago. Por este motivo sumaron importantes refuerzos pero el arribo del campeón del mundo con la Selección Argentina sería la frutilla del postre. Si bien todavía no está cerrado, el movilero de TyC Sports que sigue a la "Albiceleste" se refirió al tema negociaciones con un detalle clave.

En el ciclo Sería Increíble, del canal Olga, Edul aseguró: "Gago habla todos los días con Paredes. Riquelme se va a jugar una patriada en querer traerlo para cerrar un mercado de pases excelente. Lo quiere ahora, no en junio. Por la información que tenemos, entre junio y ahora Paredes va a terminar jugando en Boca porque lo va a cumplir pero no creo que sea ahora".

A su vez, el periodista de TyC Sports se refirió a la información que se filtró con respecto a la negociación entre el club y el futbolista: "Ayer dijeron que tuvo una oferta contractual y me dijeron que no había llegado todavía pero tiene una semana para hacerla". Cabe destacar que el propio jugador habló tras la derrota de su equipo contra el AZ Alkmaar de Países Bajos en la UEFA Europa League y esbozó ante la consulta sobre la chance de volver al elenco "Azul y Oro": "No sé, vivo mi vida y mi carrera día a día. Veremos qué pasa".

Leandro Paredes se acerca a Boca Juniors

Los números de Leandro Paredes con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados : 31.

: 31. Goles : 5.

: 5. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2012.

El mercado de pases de Boca Juniors en 2025