Impacto por las palabras del entrenador de Roma sobre Leandro Paredes: "Sustituirlo"

Ranieri se expresó sobre el futuro de Paredes.

El futuro de Leandro Paredes continúa siendo una incógnita a pocos días del cierre del mercado de pases. Mientras la Roma, su actual equipo, se prepara para dos partidos clave (jugará este jueves frente al Eintracht Frankfurt para definir su clasificación a la siguiente fase de la Europa League y el domingo por Serie A ante el líder Napoli), el volante de la Selección Argentina está en negociaciones con Boca Juniors para regresar al club en el que tuvo su debut futbolístico. En medio de los rumores y las versiones cruzadas, Claudio Ranieri, entrenador del Giallorossi, habló sobre su posible salida y dejó una contundente frase.

"Todos los rumores sobre Leandro los he escuchado de ti y no de él", comenzó diciendo el director técnico campeón de la Premier League con el Leicester en 2016. "Pero si el no quiere quedarse, como dije con (Mario) Hermoso (que se va a préstamo al Bayer Leverkusen), no pondré freno", sentenció, dejando en claro que la decisión final está en poder del futbolista y el arreglo que alcance con el 'Xeneize'. "(Bryan) Cristante es un jugador redescubierto, podría sustituirlo. Tiene otras características y por eso también podrían jugar juntos, eso me alegra. En Udine sabía que sin Leandro habría perdido calidad, pero era algo que tenía que hacer y también estaba convencido de los jugadores que tenía", añadió

Si bien el conjunto italiano ya comenzó a consultar por distintas variantes para reemplazar a Paredes (en los últimos días preguntaron formalmente por Casemiro, compañero de Alejandro Garnacho en el Manchester United), Ranieri expresó en el pasado su deseo de seguir contando con él: "Quiero que Hummels, Dybala y Paredes se queden también el próximo año. No me ando con vueltas y se los digo", declaró en diciembre del año pasado.

Boca se ilusiona: Gastón Edul confirmó lo que todo el Xeneize espera sobre Paredes

En Boca Juniors sueñan con que Leandro Paredes finalmente se calce la camiseta en este mercado de pases para disputar esta temporada con el objetivo de ganar varios títulos. El volante, que actualmente se desempeña en la Roma, es capitán y titular, está en la mira de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme, pero todavía no se concretó su vuelta. Ante esta situación, el periodista Gastón Edul habló al respecto y confirmó lo que los hinchas esperan.

En el ciclo Sería Increíble, del canal Olga, Edul aseguró: "Gago habla todos los días con Paredes. Riquelme se va a jugar una patriada en querer traerlo para cerrar un mercado de pases excelente. Lo quiere ahora, no en junio. Por la información que tenemos, entre junio y ahora Paredes va a terminar jugando en Boca porque lo va a cumplir pero no creo que sea ahora". A su vez, el periodista de TyC Sports se refirió a la información que se filtró con respecto a la negociación entre el club y el futbolista: "Ayer dijeron que tuvo una oferta contractual y me dijeron que no había llegado todavía pero tiene una semana para hacerla".

Los números de Leandro Paredes con la camiseta de Boca Juniors

Partidos jugados : 31.

: 31. Goles : 5.

: 5. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: Torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2012.

El volante campeón del mundo en Qatar 2022 definirá en los próximos días su futuro.

Qué dijo Leandro Paredes sobre Boca y su futuro

Después de la reciente derrota ante AZ Alkmaar, Paredes se mostró cauto al hablar sobre su futuro, mencionando: "No lo sé, vivo mi carrera día a día y veremos qué pasa". A pesar de todo, ha habido indicios positivos por parte del entorno del jugador, sugiriendo que Boca tiene luz verde para negociaciones con los directivos de la Roma, de modo que se podría interrumpir su contrato, que finaliza a mitad de año.

Desde La Ribera se mantienen optimistas y esperan alcanzar un acuerdo por alrededor de dos millones de dólares. Sin embargo, la respuesta de la Roma aún está pendiente, así que por el momento, el equipo italiano contará con Paredes para los próximos retos.