En el mejor momento de Boca, Macri atacó a Riquelme por su gestión: "No es sano"

Mauricio Macri apuntó contra Juan Román Riquelme por su gestión en Boca en el mejor momento del "Xeneize" que está cada vez más cerca de ser campeón.

Mauricio Macri lanzó una insólita crítica por la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors en el mejor momento del equipo. Es que el elenco dirigido por Hugo Ibarra está cada vez más cerca de consagrarse en la Liga Profesional y la Copa Argentina y el vicepresidente es uno de los principales responsables del buen momento que atraviesan. Sin embargo, el ex mandatario de nuestro país lo destrozó por estar en su contra.

En una entrevista con Radio Mitre de Córdoba, Macri no se guardó nada y dejó en claro lo que opina de Román al margen de los resultados deportivos. También, hizo foco en los títulos que el club ganó cuando él estaba al frente y comparó ambos ciclos. Por otro lado, Macri lanzó un palito a la Asociación de Fútbol Argentino por la posibilidad de que se anulen los descensos de la temporada.

"Estoy contento porque estamos cerca de salir campeones de vuelta, pero no cambia mi opinión. No me gustan los personalismos y, cómo está conducido el club, no me parece que sea bueno, no es sano", aseguró Mauricio Macri sobre el manejo del ídolo en la institución de La Ribera. Sobre lo que hizo durante su gestión, el ex presidente agregó: "No es para lo que trabajé tantos años para poner a Boca... Éramos uno de los cinco equipos más importantes del mundo. Hoy estamos lejos de ese lugar, lamentablemente, muy lejos".

Por último, Macri opinó de los descensos en el fútbol argentino y la chance de que se anulen cuando termine la presente temporada: "Los equipos que salen últimos van al descenso. Seguimos escuchando que la AFA sigue debatiendo si va a suspender los descensos. Ése tipo de país no es creíble para nadie". Cabe destacar, que Aldosivi fue el primero en descender y Patronato todavía sueña con salvarse.

Riquelme cumplió una promesa que Macri no pudo en Boca y estallaron las redes

El ex presidente de la institución, que gobernó entre 1995 y 2007, había expresado públicamente que quería que, en algún momento, la formación del "Xeneize" tuviera como mínimo a siete jugadores surgidos de sus divisiones inferiores. El equipo dirigido por Hugo Ibarra lo concretó durante la victoria contra Godoy Cruz en Mendoza por 1-0 el pasado viernes 23 de septiembre: comenzó el partido con ocho futbolistas de su cantera y terminó con nueve.

Para el duelo que culminó con el triunfo por 1-0 con el gol de Luca Langoni, Boca saltó a la cancha con ocho futbolistas de sus juveniles: Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda, Agustín Sández, Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Langoni y Luis Vázquez. La aclaración tiene que ver con este último: si bien hizo las Inferiores en Patronato y arribó a La Ribera recién con 18 años en 2019, estuvo una temporada en la Reserva hasta que se sumó al plantel profesional en 2020. Por lo tanto, también cuenta.